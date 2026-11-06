Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πυρά και αεροπορικές επιδρομές

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 12χρονο αγόρι και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά και αεροπορικές επιδρομές.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αλ Μπουρέιτζ, η Αλ Ζαουάιντα, η Χαν Γιούνις και η Πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, το 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σε μικρή απόσταση, στην περιοχή της Αλ Ζαουάιντα, δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά πλήγματα.

Νεκρή από ισραηλινά πυρά έπεσε και μία γυναίκα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία. Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ισραηλινού drone στα δυτικά της Πόλης της Γάζας.

Οι απώλειες μετά την εκεχειρία

Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει οκτώ απώλειες. Πρόκειται για επτά στρατιωτικούς και έναν συμβασιούχο του υπουργείου Άμυνας.