Συμφωνία Τραμπ- Πούτιν: Ρωσικό ντίζελ στην αγορά

Ισχυρή ακτίδα ελπίδας για την τσέπη των καταναλωτών φέρνει το απροσδόκητο ενεργειακό deal ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, μια εξέλιξη που υπόσχεται να βάλει φρένο στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση.

Η συμφωνία- μαμούθ, σε συνδυασμό με την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τις χώρες του G7, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις τιμές ενέργειας.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.