Σαφές μήνυμα κατά της Τουρκίας έστειλε η Μαρίν Λεπέν, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, καταδικάζοντας τη στάση της απέναντι στη Λιβύη και κάνοντας ειδική αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η επικεφαλής της γαλλικής Εθνικής Συσπείρωσης υποστήριξε ότι η Τουρκία παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες και υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών. «Αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της αφορά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο αποτελεί σταθερό σημείο αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς αμφισβητείται από την Ελλάδα και άλλες χώρες της περιοχής.

Το μήνυμα για τη Λιβύη και τη μετανάστευση

Η Λεπέν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις σχέσεις με τη Λιβύη, τονίζοντας ότι η συνεργασία μαζί της πρέπει να ενισχυθεί, με στόχο τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, σε δηλώσεις της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV, εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί το Κάιρο και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις οικογενειακές της ρίζες από την Αλεξάνδρεια, από την πλευρά της μητέρας της, ενώ χαρακτήρισε την Αίγυπτο σημαντικό παράγοντα για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.