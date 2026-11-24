Το προσωπικό ημερολόγιο του πάπα Φραγκίσκου, με καθημερινές σημειώσεις που κρατούσε από το 1992 έως λίγο πριν από τον θάνατό του το 2024, έρχεται στο φως με αναφορές στις πνευματικές του δοκιμασίες. Η έκδοση επιμελήθηκε από τον Αργεντινό καρδινάλιο Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες και δημοσιεύθηκε κατόπιν άδειας του νυν ποντίφικα, Λέοντα ΙΔ’.

Ο ιταλικός Τύπος αναφέρεται εκτενώς στα βασικά αποσπάσματα του ημερολογίου του μακαριστού Αργεντινού πάπα. Μεταξύ άλλων, στις σημειώσεις αποδίδεται η αναφορά ότι «είδε τρεις φορές τον δαίμονα και μία φορά τις πύλες της κολάσεως».

Η αναφορά στον διάβολο πριν από την εκλογή του

Σε ένα από τα σημεία του ημερολογίου, ο Φραγκίσκος καταγράφει πως είδε τον διάβολο τρεις φορές και άκουσε τη φωνή του. «Ανακάλυψα οτι ο δαίμονας τριγύριζε ξεδιάντροπα, πλανιόταν με πονηριά», γράφει «ο πάπας των φτωχών».

Οι εμπειρίες αυτές τοποθετούνται πριν από την εκλογή του στον παπικό θρόνο, όταν ο Φραγκίσκος ήταν αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες. Στο ημερολόγιο περιγράφει τις δύο πρώτες φορές που υποστήριζε ότι τον είδε, κατά την επιστροφή του στο σπίτι και μέσα στην εκκλησία.

«Δεν μπορούσε να ξεχάσει τα μάτια του, τις δυο πρώτες φορές που τον είδε μέσα απ’ το αυτοκίνητο, ενώ επέστρεφε στο σπίτι, και στη χορωδία, όταν βρισκόταν στην εκκλησία».

Η κρίση πίστης το 2021 και το 2022

Ο μακαριστός Λατινοαμερικανός Άγιος Πατέρας των Καθολικών αναφέρεται επίσης στην περίοδο του 2021 και του 2022, όταν, όπως καταγράφεται, η πίστη του κλονίστηκε λόγω «πνευματικής δοκιμασίας».

Στις σημειώσεις του αποδίδεται η φράση: «Ο διάβολος επιτίθεται τόσο απροκάλυπτα, διότι δεν μου μένει πολύς χρόνος και θέλει να εξασφαλίσει το θήραμά του».

Ο Φραγκίσκος περιγράφει ότι επέλεξε να αντιμετωπίσει τη δοκιμασία μέσα από την πίστη του. «Αφέθηκα όμως στη βούληση του Κυρίου, ο οποίος μου έστειλε μηνύματα και σημάδια, τα οποία ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη μου για να μπορέσω να ξεπεράσω τις δοκιμασίες αυτές», σημείωσε ο ποντίφικας.