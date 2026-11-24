Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, γύρω στις 08:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας), σε τεχνικό σχολείο της πόλης Κραγκούγιεβατς στη Σερβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του σερβικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ως δράστης φέρεται ένας 17χρονος μαθητής της σχολικής μονάδας, ο οποίος μπήκε στον χώρο υποδοχής του κτιρίου εν ώρα μαθημάτων και άρχισε να πυροβολεί με όπλο μικρού διαμετρήματος. Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία σε μικρή απόσταση έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον ανήλικο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο καθαρίστριες του σχολείου —η μία δέχθηκε πυρά και η δεύτερη τραυματίστηκε από θραύσματα τζαμιών. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ κανένας μαθητής δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο σχολείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, διεξάγοντας έρευνες για να εξακριβωθούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Το περιστατικό ξυπνά μνήμες από τον Μάιο του 2023, όταν η Σερβία είχε βυθιστεί στο πένθος από το μακελειό στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» του Βελιγραδίου. Τότε, ένας 13χρονος μαθητής είχε ανοίξει πυρ αφαιρώντας τη ζωή από 10 ανθρώπους (εννέα μαθητές και τον φύλακα) και τραυματίζοντας ακόμη έξι.