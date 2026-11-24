Με θερμό χειροκρότημα και όρθιοι υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι της Nvidia τον Τζένσεν Χουάνγκ, κατά την επιστροφή του στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του, ο συνιδρυτής της Nvidia επέστρεψε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, με εκατοντάδες εργαζόμενους να χειροκροτούν, να φωνάζουν το όνομά του και να τον καλωσορίζουν.

Ο 63χρονος επικεφαλής ευχαρίστησε το προσωπικό για τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη δεύτερη ευκαιρία. Θα γίνω καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή μετά την παραίτηση

Η αποχώρησή του στις 12 Νοεμβρίου είχε προκαλέσει αναταράξεις στην εταιρεία, εν μέσω σοβαρών δημοσιευμάτων και ερωτημάτων γύρω από την προσωπική του ζωή και πιθανές σχέσεις με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η επιστροφή του έβαλε τέλος στην προσωρινή αλλαγή ηγεσίας, με το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει την επαναφορά του στο τιμόνι της Nvidia.

Πάντως, η εντυπωσιακή υποδοχή στα γραφεία της εταιρείας δεν σημαίνει ότι έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα.

Οι έρευνες και οι αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο.