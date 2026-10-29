Σύγκρουση τρένων Ισπανία: Πως σώθηκε η οικογένεια των Ελλήνων. Συγκλονιστική περιγραφή

Συγκλονίζει ο Έλληνας που μαζί με την οικογένεια του επέβαινε στο μοιραίο τρένο στην Ισπανία. Ο νεαρός περιέγραψε αποκλειστικά στην Ελένη Λαζάρου κάθε δραματικό δευτερόλεπτο που έζησε μαζί με την μητέρα του και τον αδερφό του .

Συγκρουστήκαμε με άλλους επιβάτες και πέσαμε ο ένας επάνω στον άλλον λένε στον Alpha . Το βαγόνι-εστιατόριο εκτροχιάστηκε και για αρκετά δευτερόλεπτα ακουγόταν ένας «άγριος ήχος».

AP Photo/Manu Fernandez

Κατάφεραν να σηκωθούν σχεδόν αμέσως και τηλεφώνησε στον μικρότερο του αδελφό που ήταν στην θέση στο τρένο. Από την σύγκρουση λέει έσπασαν τα γυαλιά του στο πρόσωπο του.

Η οικογένεια είπε πως είναι ευγνώμων για την ιατρική φροντίδα και την ανθρώπινη συμπαράσταση που δέχθηκε. Μετά από όσα συνέβησαν, σκοπεύουν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν. Δεν αισθάνονται πλέον ότι μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι στη Σεβίλλη.