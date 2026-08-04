Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά σε πλοίο στην Ινδονησία – 5 νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό Mutiara Sentosa 2 τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά της Ιάβας, στην Ινδονησία. Οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν 231 επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press (AP), οι διασώστες συνέχιζαν τη Δευτέρα τις έρευνες για πιθανούς αγνοούμενους, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο επιβατηγό πλοίο Mutiara Sentosa 2.

Συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ δείχνει πυκνούς καπνούς να καλύπτουν το πλοίο, ενώ επιβάτες φορούν σωσίβια και περιμένουν τη διάσωσή τους.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς τη Μακασάρ, στο νησί Σουλαουέζι. Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, μεταξύ 6 και 7, ενώ σύμφωνα με το ναυτολόγιο επέβαιναν 271 άτομα, ανάμεσά τους και 39 μέλη του πληρώματος.

Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι στο πλοίο βρίσκονταν περισσότεροι επιβάτες από όσους είχαν καταγραφεί. Για τον λόγο αυτό δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο αριθμός των αγνοουμένων.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδονησίας, διασωστικά σκάφη και διερχόμενα πλοία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια του νησιού Σαπούντι.

Το Mutiara Sentosa 2 μετέφερε επίσης 180 οχήματα, στην πλειονότητά τους φορτηγά.

Οι επιζώντες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Ο Αχμάντ Αμπντούλ Καρίμ δήλωσε ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό στο κάτω κατάστρωμα, όπου βρίσκονταν τα οχήματα.

Όπως ανέφερε, ο άνεμος βοήθησε τις φλόγες να εξαπλωθούν με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα, το πλήρωμα ζήτησε από όλους τους επιβάτες να μετακινηθούν στην πλώρη.

Παρόμοια εικόνα μετέφερε και ο επιβάτης Αζχάρι. Είπε ότι οι περισσότεροι μόλις είχαν ξυπνήσει όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο πίσω μέρος του πλοίου. Καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν προς το κέντρο, πολλοί αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρκετοί επιβάτες έμειναν στο νερό περίπου τέσσερις ώρες, μέχρι να τους περισυλλέξουν διερχόμενα σκάφη.

Οι εικόνες από το λιμάνι της Σουραμπάγια, έδειξαν εξαντλημένους διασωθέντες να αποβιβάζονται από τα σωστικά πλοία, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τις σορούς των θυμάτων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τη λειτουργία της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών.

Στην Ινδονησία, όπου περισσότερα από 17.000 νησιά συνδέονται κυρίως με θαλάσσιες μεταφορές, τα δυστυχήματα με πλοία δεν είναι σπάνια.

Οι ειδικοί αποδίδουν αρκετά από αυτά στην ελλιπή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.