Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν «Τελευταία ευκαιρία»

Νέα πυρά εκτοξεύει ο Τραμπ κατά του Ιράν κατηγορώντας την ηγεσία του για διπροσωπία, υποστηρίζοντας ότι ενώ επιδιώκει μυστικά συναντήσεις και διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνείται δημόσια ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για συμφωνία.