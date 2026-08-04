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Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν «Τελευταία ευκαιρία»

ΔΙΕΘΝΗ
04/08/2026 15:12

Νέα πυρά εκτοξεύει ο Τραμπ κατά του Ιράν κατηγορώντας την ηγεσία του για διπροσωπία, υποστηρίζοντας ότι ενώ επιδιώκει μυστικά συναντήσεις και διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες,  αρνείται δημόσια ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για συμφωνία.

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