Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν «Τελευταία ευκαιρία»
Νέα πυρά εκτοξεύει ο Τραμπ κατά του Ιράν κατηγορώντας την ηγεσία του για διπροσωπία, υποστηρίζοντας ότι ενώ επιδιώκει μυστικά συναντήσεις και διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνείται δημόσια ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε συνομιλίες.
Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για συμφωνία.
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