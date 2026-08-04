Ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου στην Γουατεμάλα
- Συναγερμός έχει σημάνει στη Γουατεμάλα από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο… Οι αρχές έχουν προχωρήσεις σε εκκενώσεις περιοχών…
- Στη Φλόριντα, μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο.
- Συγκινεί το “σπαρακτικό αντίο” ενός δελφινιού για το μικρό του που πέθανε.
Η Νάνσυ Μιχαλοπούλου μας ενημερώνει.
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