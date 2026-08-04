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Ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου στην Γουατεμάλα

ΔΙΕΘΝΗ
04/08/2026 15:15
  • Συναγερμός έχει σημάνει στη Γουατεμάλα από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο… Οι αρχές έχουν προχωρήσεις σε εκκενώσεις περιοχών…
  • Στη Φλόριντα, μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο.
  • Συγκινεί το “σπαρακτικό αντίο” ενός δελφινιού για το μικρό του που πέθανε.

Η Νάνσυ Μιχαλοπούλου μας ενημερώνει.

 

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