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Αιθιοπία: Νεκροί 14 άνθρωποι – Τους «ρούφηξε» το έδαφος

ΔΙΕΘΝΗ
04/08/2026 13:35
Αιθιοπία: Νεκροί 14 άνθρωποι – Τους «ρούφηξε» το έδαφος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ - AP Photo/Rebecca Blackwell

Τραγωδία με 14 νεκρούς και πέντε τραυματίες σημειώθηκε στην Αιθιοπία όταν το έδαφος υποχώρησε συνέπεια έντονης βροχόπτωσης.

Οι άνθρωποι βρίσκονταν για προσκύνημα σε μοναστήρι της περιοχής Αχμάρα στην βόρεια Αιθιοπία.

Τμήμα του μοναστηριού καλύφθηκε από λάσπη και βράχια που έπεσαν από λόφο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα τραγωδιών και καταστροφών που αποτελούν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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