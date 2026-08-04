Αιθιοπία: Νεκροί 14 άνθρωποι – Τους «ρούφηξε» το έδαφος

Τραγωδία με 14 νεκρούς και πέντε τραυματίες σημειώθηκε στην Αιθιοπία όταν το έδαφος υποχώρησε συνέπεια έντονης βροχόπτωσης.

Οι άνθρωποι βρίσκονταν για προσκύνημα σε μοναστήρι της περιοχής Αχμάρα στην βόρεια Αιθιοπία.

Τμήμα του μοναστηριού καλύφθηκε από λάσπη και βράχια που έπεσαν από λόφο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα τραγωδιών και καταστροφών που αποτελούν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων.