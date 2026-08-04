«Καθαρή μυθοπλασία» η υποστήριξη Ινφαντίνο από τον Τραμπ

Ως «καθαρή μυθοπλασία», διέψευσε σήμερα η FIFA, ένα δημοσίευμα, που φέρει τον Τζιάνι Ινφαντίνο, να ζήτησε την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την κατάρρευση σχεδίου πώλησης μεριδίου, στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα της New York Post, έκανε αναφορά, ότι ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προσπάθησε πολλές φορές και χωρίς αποτέλεσμα, να τηλεφωνήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που η πρότασή του, εγκαταλείφθηκε την Παρασκευή, και πως ένιωθε απομονωμένος, εν μέσω αυξανόμενης κριτικής.

«Ο Τζ. Ινφαντίνο, δεν έχει τηλεφωνήσει στον Αμερικανό Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη της κυβέρνησης του, τις τελευταίες ημέρες. Είναι μια καθαρή μυθοπλασία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της προς το πρακτορείο Reuters, η FIFA.

Μετά το αποτυχημένο σχέδιο του Ινφαντίνο, να «μεταφέρει» περιουσιακά στοιχεία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε μια νέα οντότητα που θα υποστηριζόταν από ιδιώτες, η αντίδραση προς το πρόσωπό του, έχει ενταθεί.

Κατέρρευσε, μετά από την έντονη αντίσταση από ενδιαφερόμενους φορείς, η πρόταση της FIFA, να αντλήσει 4,2 δισ. δολάρια από ιδιώτες επενδυτές, μέσω πώλησης μεριδίου περίπου 20%, από μια οντότητα, που θα επέβλεπε διοργανώσεις της FIFA, αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έτσι τώρα, η προσοχή είναι στραμμένη, στις ενδεχόμενες επιπτώσεις για τον Ινφαντίνο, μετά την κατάρρευση του συγκεκριμένου σχεδίου.