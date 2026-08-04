Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο

Τρία λιοντάρια πέθαναν μέσα σε λίγες ημέρες στον ζωολογικό κήπο Tama Zoological Park του Τόκιο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν τους θανάτους σε θερμοπληξία. Τα ζώα ήταν θηλυκά, ενώ αρκετά ακόμη λιοντάρια παραμένουν υπό στενή κτηνιατρική παρακολούθηση.

Ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε ότι από τα μέσα Ιουλίου, 10 από τα 16 λιοντάρια παρουσίασαν συμπτώματα, όπως απώλεια όρεξης και μειωμένη δραστηριότητα. Μετά τα περιστατικά, η διοίκηση έκλεισε μέχρι νεωτέρας τον χώρο φιλοξενίας των αιλουροειδών.

Η πρώτη λέαινα, ηλικίας 3 ετών, πέθανε στις 28 Ιουλίου. Ακολούθησε μία 11χρονη την Παρασκευή και μία ακόμη, 15 ετών, την Κυριακή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ζωολογικού κήπου, ο κτηνίατρος θεωρεί πιθανή αιτία θανάτου τη θερμοπληξία. Τα ζώα παρουσίασαν ενδείξεις αφυδάτωσης και πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Οι υπεύθυνοι εξηγούν ότι, παρότι τα λιοντάρια θεωρούνται ανθεκτικά στη ζέστη, οι συνθήκες στην Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Η υψηλή θερμοκρασία συνοδεύεται από έντονη υγρασία, σε αντίθεση με το ξηρό κλίμα της Αφρικής όπου ζουν τα άγρια λιοντάρια.

Το φετινό κύμα καύσωνα έφτασε απότομα μετά το τέλος της περιόδου των βροχών. Ο ζωολογικός κήπος ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας, καταβρέχοντας τις εγκαταστάσεις, βελτιώνοντας τον κλιματισμό και τοποθετώντας επιπλέον συστήματα ψύξης.

Η οργάνωση προστασίας των ζώων PETA εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο των τριών λιονταριών. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη λειτουργία των ζωολογικών κήπων, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το φυσικό περιβάλλον των άγριων ζώων.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ένα ακόμη ακραίο καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε ορισμένες περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα είχε ήδη καταγράψει το θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία των αρχών δείχνουν ότι η ζέστη αποτελεί σοβαρή απειλή και για τον άνθρωπο. Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, σχεδόν 18.600 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω θερμοπληξίας, ενώ 45 άνθρωποι πέθαναν πριν φτάσουν για νοσηλεία.

Οι επιστήμονες συνδέουν την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών με την κλιματική αλλαγή, η οποία ενισχύει τη συχνότητα και την ένταση των κυμάτων καύσωνα στην Ιαπωνία και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2025, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 41,8 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Ισεσάκι, βόρεια του Τόκιο.