Φωτιά σε σκάφος με 157 μετανάστες στη Μάγχη

Σκάφος που μετέφερε 157 μετανάστες έπιασε φωτιά το πρωί της Τρίτης στη Μάγχη, στα όρια των γαλλικών και βρετανικών χωρικών υδάτων, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από τις αρχές των δύο χωρών.

Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του γαλλικού Λιμενικού, της βρετανικής Ακτοφυλακής και σωστικά μέσα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, ενώ το μικρό πλεούμενο επιχειρούσε να περάσει από τις γαλλικές στις βρετανικές ακτές. Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το σκάφος και βρέθηκαν στη θάλασσα.

Οι διασώστες κατάφεραν να περισυλλέξουν και τους 157 ανθρώπους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή αγνοούμενους. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στις ακτές για τις πρώτες βοήθειες και την καταγραφή τους.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από τον κινητήρα του υπερφορτωμένου φουσκωτού, λίγο μετά την αναχώρησή του. Το συμβάν προκάλεσε πανικό στους επιβαίνοντες.

Η επιχείρηση καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες διασώσεις μεταναστών στη Μάγχη από το 2018, όταν αυξήθηκαν οι διελεύσεις με μικρά σκάφη προς τη Βρετανία.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνοδεύουν αυτά τα ταξίδια σε μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.