Τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία μετά από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS 532. Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση, όταν συνετρίβη στο Εσκισεχίρ.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, επιβεβαίωσε πως οι πέντε στρατιωτικοί επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι νεκροί.

Στο σημείο της συντριβής επιχειρούν πολυάριθμες ομάδες διάσωσης.

Πηγή βίντεο: Χ Weather Monitor