Ασυνήθιστα μέτρα κυβερνοασφάλειας εφαρμόστηκαν στο Air Force One κατά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα.

Οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο κλήθηκαν να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την επίσκεψη και να τα τοποθετήσουν σε ειδικές θήκες Faraday, λόγω φόβων για πιθανή ηλεκτρονική παρακολούθηση και κατασκοπεία.

Την πληροφορία μετέφερε η ανταποκρίτρια του CBS στον Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, η οποία επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος. Όπως εξήγησε, το μέτρο συνδεόταν με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στην Κίνα.

Τι συνέβη μετά την απογείωση από τη Σενζέν

Λίγο μετά την απογείωση, μέλος του πληρώματος συγκέντρωσε εφεδρικά κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει στελέχη του Λευκού Οίκου κατά την επίσκεψη. Οι συσκευές επρόκειτο είτε να καταστραφούν είτε να υποβληθούν σε διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων τους.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι έλαβαν οδηγία να τοποθετήσουν τα δικά τους κινητά σε ειδικές σακούλες Faraday. Πρόκειται για θήκες που μπλοκάρουν τα ασύρματα σήματα και εμποδίζουν τις συσκευές να επικοινωνούν με εξωτερικά δίκτυα.

Η πρόσβαση στα κινητά θα αποκαθίστατο μετά την προσγείωση σε αμερικανικό έδαφος. Αρχικά, η διαδικασία προκάλεσε εικασίες για πιθανή αλλαγή πορείας του Air Force One και έκτακτη στάση, κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.

Ποιες συσκευές είχαν μείνει εκτός κινδύνου

Η οδηγία δεν αφορούσε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Όσα κινητά, laptop και smartwatches είχαν παραμείνει μέσα σε προστατευτικές θήκες στο αεροσκάφος πριν από την άφιξη στην Κίνα δεν χρειάστηκε να παραδοθούν.

Πολλοί δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ είχαν επιλέξει να χρησιμοποιούν ξεχωριστές συσκευές για το ταξίδι, αφήνοντας τα προσωπικά και επαγγελματικά τους ηλεκτρονικά μέσα προστατευμένα.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποσκοπούσε στον περιορισμό του κινδύνου εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού, παρακολούθησης ή υποκλοπής πληροφοριών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κίνα.

Το περιστατικό αναδεικνύει τα αυξημένα μέτρα ψηφιακής προστασίας που συνοδεύουν πλέον τις επίσημες αποστολές υψηλού επιπέδου, αλλά και τις προφυλάξεις που λαμβάνονται για τις ηλεκτρονικές συσκευές όσων ταξιδεύουν μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο.