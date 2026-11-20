Την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, υποδέχεται στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, πρόκειται για ιδιωτική συνάντηση σύντομης διάρκειας, στην οποία θα παρευρίσκεται και ο σύζυγος της Χάρις.

Το Ελιζέ διευκρίνισε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε προσωπικό επίπεδο, στο πλαίσιο αντίστοιχων επαφών που έχει κατά καιρούς ο Μακρόν με πρώην ηγέτες, έπειτα από σχετικό αίτημά τους.

Αρχικά, γαλλικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για δείπνο των δύο πολιτικών. Ωστόσο, το γραφείο του Γάλλου προέδρου ξεκαθάρισε στη συνέχεια ότι πρόκειται για μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση.

Το πολιτικό παρασκήνιο της συνάντησης

Η επαφή πραγματοποιείται σε μια περίοδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις. Έρχεται μετά την εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά και ενώ εντείνονται οι διαφωνίες μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι σχέσεις Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ έχουν περάσει αρκετές περιόδους έντασης. Πρόσφατα, οι δύο πρόεδροι διαφώνησαν δημόσια και για τα επεισόδια στη Γαλλία, με τον Μακρόν να χαρακτηρίζει «ανόητα» τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου και των συμμάχων του σχετικά με τη μετανάστευση.

Αντίθετα, η σχέση του Γάλλου προέδρου με την Κάμαλα Χάρις εμφανίζεται πιο ομαλή.

Το βλέμμα της Χάρις στις εκλογές του 2028

Η πρώην αντιπρόεδρος φέρεται να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας υποψηφιότητας για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028. Η προοπτική αυτή δίνει πρόσθετο πολιτικό ενδιαφέρον στις διεθνείς επαφές της.

Για τον Μακρόν, πάντως, η επόμενη χρονιά σηματοδοτεί το τέλος της προεδρικής του θητείας. Βάσει του γαλλικού Συντάγματος, δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία και αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμα τον Μάιο του 2027.