Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πενταώροφο κτίριο στην Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας.

Η έκρηξη, που φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου, προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένα μικρό παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας ένοικος επιχείρησε να ανάψει το καλοριφέρ αερίου.

Το περιστατικό προκάλεσε την κατάρρευση μέρους της πολυκατοικίας και κινητοποίησε τις δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες επιχείρησαν στα ερείπια για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Η συγκλονιστική διάσωση του τρίχρονου κοριτσιού

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ξεχώρισε η διάσωση ενός κοριτσιού μόλις τριών ετών. Οι διασώστες κατάφεραν να το ανασύρουν ζωντανό από τα συντρίμμια, με τους κατοίκους που παρακολουθούσαν την επιχείρηση να ξεσπούν σε επευφημίες.

Ωστόσο, η τραγωδία παραμένει βαριά. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι, δήλωσε ότι ένα από τα θύματα ενδέχεται να είναι η μητέρα του παιδιού.

Σε σοβαρή κατάσταση 11χρονος τραυματίας

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα αγόρι 11 ετών, η κατάσταση της υγείας του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Πηγή Βίντεο: X – OC Media, Viory Video