Ισπανία: Καλά στην υγεία τους οι τρεις Έλληνες επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Καλά στην υγεία τους είναι οι τρεις Έλληνες που επέζησαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε στον ALPHA η ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη.

Πρόκειται για μια μητέρα και τους δύο γιους της, τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο Δρίτσα, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν στην περιοχή του Τολέδο.

Όπως έγινε γνωστό στον ALPHA, η ελληνική πρεσβεία επικοινώνησε με την οικογένεια και επιβεβαίωσε ότι και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους.

Οι δύο νεαροί δεν τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση, ενώ η μητέρα τους υπέστη μικροτραυματισμούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Αυτή την ώρα, οι τρεις Έλληνες αναρρώνουν στο ξενοδοχείο τους στη Μαδρίτη, ενώ αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες στην El País

Η ελληνική οικογένεια είχε ταξιδέψει στην Ισπανία για διακοπές και κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Οι δύο γιοι περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν στην ισπανική εφημερίδα El País.

Λίγο πριν από τη σύγκρουση, ο 21χρονος Μάριος και η μητέρα του είχαν μετακινηθεί στο βαγόνι-εστιατόριο για να πάρουν πρωινό.

«Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε», ανέφερε ο νεαρός, περιγράφοντας τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 18χρονου αδελφού του, Χρήστου, ο οποίος αποκάλυψε ότι λίγο πριν από τη σύγκρουση είχε αλλάξει κάθισμα, μετακινούμενος στη θέση που είχε αφήσει ελεύθερη ο αδελφός του.

Η θέση στην οποία καθόταν αρχικά εκτοξεύτηκε από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Παρά τον πανικό, η οικογένεια κατάφερε να επανενωθεί, να εγκαταλείψει το τρένο και να απομακρυνθεί από το σημείο του δυστυχήματος.

Το ταξίδι τους στη Σεβίλλη δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Οι τρεις Έλληνες επέστρεψαν στη Μαδρίτη και ετοιμάζονται πλέον για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.