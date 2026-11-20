Η μεγαλύτερη αλυσίδα sushi με κυλιόμενο ιμάντα στην Ιαπωνία, εγκαινίασε το πρώτο της εστιατόριο στις ΗΠΑ, στην Times Square της Νέας Υόρκης, επιχειρώντας να κερδίσει μερίδιο σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές εστίασης παγκοσμίως.Η αλυσίδα, επενδύει στο προσιτό sushi, στις παραγγελίες μέσω οθονών αφής και στην πολιτική μηδενικού φιλοδωρήματος, με στόχο να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό.

Το νέο εστιατόριο άνοιξε με τελετή εγκαινίων στην καρδιά του Μανχάταν. Οι πελάτες θα παραγγέλνουν μέσω μεγάλων οθονών αφής, ενώ τα πιάτα θα παραδίδονται απευθείας στα τραπέζια τους μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος μεταφοράς.«Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ό,τι θέλουν, ενώ μπορούν να απολαύσουν και παιχνίδια. Θέλαμε να προσφέρουμε μια εμπειρία ψυχαγωγίας», δήλωσε ο Yosuke Tanaka, πρόεδρος της Food & Life Companies USA.

Η αλυσίδα επιδιώκει να καλύψει το κενό ανάμεσα στα πολυτελή εστιατόρια omakase και στις πιο οικονομικές επιλογές sushi.

«Βλέπουμε ένα κενό ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες», δήλωσε ο Tanaka. «Σκοπεύουμε να καλύψουμε αυτό το κενό, προσφέροντας στους πελάτες αξία που υπερβαίνει το ποσό που πληρώνουν, ενώ παράλληλα τους παρέχουμε μια διασκεδαστική εμπειρία».

Οι τιμές των πιάτων θα ξεκινούν από τα 5 δολάρια, ενώ δεν θα υπάρχει υποχρέωση φιλοδωρήματος.

«Δεν δεχόμαστε φιλοδωρήματα από τους πελάτες, κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ ελκυστικό για αυτούς», δήλωσε ο Tanaka. «Έτσι λειτουργούμε στην Ιαπωνία και θέλαμε να φέρουμε αυτή την κουλτούρα εδώ». «Το να προσφέρεις πιάτα από 5 δολάρια στο Μανχάταν δεν είναι εύκολο», ανέφερε ο ίδιος, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι το μοντέλο προσιτών τιμών και χωρίς φιλοδώρημα θα προσελκύσει το κοινό.