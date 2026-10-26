48 ώρες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ, ο Άιζενκοτ υπόσχεται «ενότητα», ο Νετανιάχου επισείει την «απειλή» του Ιράν

Μόλις δύο 24ωρα πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, ο Γκάντι Άιζενκοτ δεσμεύτηκε την Κυριακή να γεφυρώσει το βαθύ χάσμα στη διχασμένη χώρα, την ώρα που ο πολιτικός του αντίπαλος και πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κλιμάκωσε κατακόρυφα τη ρητορική του κατά της αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά και κατηγορώντας την για υποτίμηση και αδυναμία αντίληψης των σοβαρών απειλών που απορρέουν από το Ιράν και τους Παλαιστίνιους.

Απευθυνόμενος σε αρκετές εκατοντάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στο Τελ Αβίβ για την τελευταία του προεκλογική ομιλία, ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, η παράταξη του οποίου εκτιμάται πως θα δώσει μάχη ως το νήμα με αυτήν του κ. Νετανιάχου, συνηγόρησε υπέρ εθνικής ενότητας.

«Ο στόχος μας δεν είναι η μια πλευρά να νικήσει την άλλη. Δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο», είπε. «Θα εργαστούμε για να ενώσουμε ξανά όλους τους ισραηλινούς, όσους θα μας ψηφίσουν και όσους δεν θα μας ψηφίσουν».

Απευθύνθηκε άμεσα στους ψηφοφόρους του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου: «βαθιά μέσα σας, το ξέρετε κι εσείς ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι», επιχειρηματολόγησε. «Το Ισραήλ χρειάζεται αλλαγή».

Επαναβεβαιώνοντας «τη δέσμευσή του στην ασφάλεια και στην οικονομία», υποσχέθηκε ρήξη με τον τρόπο που κυβέρνησε ο αντίπαλός του, κυρίαρχος στην ισραηλινή πολιτική αρένα για τρεις δεκαετίες.

«Θα σας κοιτάω όλους στα μάτια και θα σας λέω την αλήθεια. Θα αναλαμβάνω την ευθύνη για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, διότι έτσι ασκείς αληθινά ηγετικό ρόλο», πρόσθεσε.

Επιρρίπτοντας ευθύνες στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, ο κ. Άιζενκοτ υποσχέθηκε ότι θα σχηματίσει ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας για τα γεγονότα.

Ο λόγος του μοιάζει να σαγηνεύει τους ψηφοφόρους που αισθάνονται ότι η πολιτική τάξη δεν τους παίρνει καν υπόψη.

«Καταστροφή»

Στο τηλεοπτικό Κανάλι 14 —που πρόσκειται στον ίδιο—, ο απερχόμενος πρωθυπουργός από την πλευρά του πρόσαψε στους αντιπάλους του ότι θέλουν τη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης, «που θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικέντρωσε την εκστρατεία του στην ασφάλεια, διατεινόμενος ότι είναι ο μοναδικός εγγυητής της.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αφίσες με τη μορφή του και το σύνθημα «Είτε η δεξιά, είτε η Παλαιστίνη».

Δεν έπαψε ποτέ εξάλλου να επισείει την απειλή του Ιράν, υμνώντας τα αποτελέσματα του πολέμου που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Φέραμε σε πέρας το 90% της δουλειάς, απομένει το 10%. Ποιος θα το αναλάβει; Ο Άιζενκοτ κι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι; Όχι. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποίησε μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που απεικόνιζε πυρηνικό μανιτάρι πάνω από μια αστική περιοχή που έμοιαζε με το Τελ Αβίβ. Μέσω αυτής της κίνησης, παρουσίασε ξανά το Ιράν ως μια υπαρξιακή απειλή που υπερτερεί κάθε άλλου εκλογικού διακυβεύματος.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος εναντιώνεται επίσης στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ωστόσο υπόσχεται να καταστείλει τη βία των ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πρόσαψε με τη σειρά του στον αντίπαλό του ότι εργαλειοποιεί την ιρανική απειλή.

Για ακόμη μια φορά «απέτυχες θεαματικά και κατάφωρα να επιτύχεις τους στόχους του πολέμου που είχες ορίσει ο ίδιος», τον επέκρινε.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, μορφή της αντιπολίτευσης, που έχει υποσχεθεί να συμμαχήσει με τον κ. Άιζενκοτ, φάνηκε να αγανακτεί επίσης με τη χρήση της εικόνας υποτιθέμενης πυρηνικής έκρηξης από τον κ. Νετανιάχου. «Ο άνθρωπος έχει εκτροχιαστεί. Πρέπει να τον στείλουμε σπίτι του», σχολίασε.