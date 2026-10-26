Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε Ζαπορίζια και Τσερνίχιβ

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τέσσερις τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική χώρα, και άλλοι δύο στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ. Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αποθήκη και λιμενικές υποδομές.

Τον τραυματισμό των τεσσάρων ανθρώπων στη Ζαπορίζια ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης, Μιχαΐλο Σεμίκιν. Για τους άλλους δύο τραυματίες στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ ενημέρωσε η ουκρανική υπηρεσία άμεσης δράσης, επίσης μέσω Telegram.

Στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνι

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν έναν σταθμό ηλεκτροδότησης στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, καθώς και μια αποθήκη στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος ήταν και ένας ακόμη ενεργειακός σταθμός στην περιφέρεια του Χμελνίτσκι. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν λιμενικές υποδομές στο Τσορνομόρσκ, αλλά και ένα φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν προς την Οδησσό. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το πλοίο χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η πίεση των ΗΠΑ και η απάντηση Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές συμβάλλουν στην αύξηση των ήδη υψηλών τιμών της ενέργειας.

Το ζήτημα είναιι ιδιαίτερα ευαίσθητο για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ΗΠΑ διεξάγουν πόλεμο στο Ιράν και οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν τον επόμενο μήνα.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα μόνο εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Εναλλακτικά, ζήτησε από τις ΗΠΑ είτε να επιτρέψουν τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Starshield πάνω από τη Ρωσία, ώστε να εντοπίζονται εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων, είτε να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Patriot.