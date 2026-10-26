Εκλογές- Σερβία: Η «Φοιτητική Λίστα» ανέτρεψε τον Βούτσιτς

Σε νέα τροχιά μπαίνει η Σερβία, μετά την ανατροπή στις εκλογές της Κυριακής (25/10/2026), όπου η «Φοιτητική Λίστα», αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες, κρατούσαν σερβικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα υπέρ της νίκης και της ελευθερίας.

Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στην πλατεία Σλάβια, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, ένταση σημειώθηκε στον χώρο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, όπου επί 16 μήνες είχαν εγκατασταθεί υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ομάδες πολιτών απομάκρυναν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και διέλυσαν τις σκηνές, ενώ μία από αυτές πυρπολήθηκε.

Παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, δεν υπήρξε παρέμβαση των Αρχών.

Οι πανηγυρισμοί ωστόσο, συνεχίστηκαν και στο Νόβι Σαντ μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί, ακτιβιστές του φοιτητικού κινήματος αφαίρεσαν από κεντρικό κτίριο της πόλης ένα μεγάλο πανό με τη φωτογραφία του Βόισλαβ Σέσελι, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου.

Στο πανό αναγραφόταν το σύνθημα «Πατρίδα μας η Σερβία – Μητέρα μας η Ρωσία».

Τα εκλογικά αποτελέσματα και η κατανομή των εδρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία IPSOS και αφορούν το 96% των ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα-Οι φοιτητές νικούν!» έλαβε το 52,9% των ψήφων και καταλαμβάνει τις 140 έδρες από τις 250 στο κοινοβούλιο. Ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία- Αλεξάνταρ Βούτσιτς» έλαβε 38,8% και 104 έδρες. Τις υπόλοιπες έδρες μοιράζονται τα μειονοτικά κόμματα (3 έδρες οι Ούγγροι, 2 έδρες οι Μουσουλμάνοι, 2 έδρες οι Αλβανοί). Κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας, που ίδρυσε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, για πρώτη φορά στην ιστορία του δεν θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο.

Τα συγχαρητήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα πρώτα συγχαρητήρια από το εξωτερικό για την εκλογική νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρησαν τον συνδυασμό για το αποτέλεσμα, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμών να στηρίξουν τη Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία. «Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και να συνεργαστούμε για την επίτευξη του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Σερβίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ. Από την πλευρά της, η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, εκτίμησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα περίοδο στις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Βρυξελλών. «Μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τη Σερβία. Η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μαζί», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της, η οποία διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους από το γραφείο της.

Πως “γεννήθηκε” το Κίνημα της «Φοιτητικής Λίστας»

Ένα κίνημα που “γεννήθηκε” στους δρόμους, μεγάλωσε μέσα από τις φοιτητικές καταλήψεις και έφτασε μέχρι την κάλπη, ανατρέπει τα πολιτικά δεδομένα στη Σερβία. Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από την ιστορική νίκη που βάζει τέλος στην κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς;

Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αποτελούσε το κυρίαρχο πρόσωπο της πολιτικής ζωής στη Σερβία. Η εξουσία του έμοιαζε ακλόνητη, με τον ίδιο να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Μέχρι που ένα φοιτητικό κίνημα, χωρίς παραδοσιακή κομματική δομή και χωρίς έναν ηγέτη που να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα, κατάφερε να αλλάξει τους συσχετισμούς.

Η «Φοιτητική Λίστα», με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», πέτυχε μια εντυπωσιακή εκλογική επικράτηση στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εταιρειών Ipsos και CeSID, εξασφάλισε περίπου το 52,9% των ψήφων και 140 από τις 250 έδρες του κοινοβουλίου, αφήνοντας πίσω το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς. Ο Σέρβος πρόεδρος αναγνώρισε την ήττα, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τη χώρα.

Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές διαδρομές, επαγγέλματα και εμπειρίες. Γιατροί, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, καλλιτέχνες, αθλητές και ακτιβιστές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συγκροτούν ένα ψηφοδέλτιο 250 υποψηφίων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο καρδιολόγος και πανεπιστημιακός Ιλία Σρντάνοβιτς, ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο δικηγόρος και ράπερ Φέντζα Ντίμοβιτς.

Ο καρδιολόγος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή

Στην κορυφή της «Φοιτητικής Λίστας» βρίσκεται ο Ιλία Σρντάνοβιτς, καρδιολόγος και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ. Ένας άνθρωπος που μέχρι πρότινος ήταν γνωστός κυρίως για την επιστημονική του πορεία και όχι για την πολιτική του παρουσία, ανέλαβε να εκπροσωπήσει ένα κίνημα που διεκδικεί βαθιές αλλαγές στους θεσμούς της χώρας.

Η παρουσία του στην πρώτη θέση δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι το φοιτητικό κίνημα επιδιώκει να οικοδομήσει ένα νέο προσωποκεντρικό πολιτικό σύστημα. Αντίθετα, οι ίδιοι οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι η λίστα δεν δημιουργήθηκε γύρω από έναν ισχυρό αρχηγό. Οι υποψήφιοι επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία διαβουλεύσεων, συνελεύσεων και κοινών αποφάσεων, η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια περισσότερο από ενός χρόνου κινητοποιήσεων.

Το μήνυμα που επιχειρούν να στείλουν είναι σαφές: η πολιτική εκπροσώπηση δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο επαγγελματιών πολιτικών, αλλά ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Οι υποψήφιοι καλούνται να λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους και να μην ξεχάσουν τον λόγο για τον οποίο βρέθηκαν στο κοινοβούλιο.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα από τα παρκέ στην πολιτική αλλαγή

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της λίστας είναι ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στην 24η θέση του ψηφοδελτίου.

Με τρεις κατακτήσεις της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, αλλά και σημαντικές διακρίσεις με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας, ο Μποντιρόγκα είναι μια προσωπικότητα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στη Σερβία και πέρα από τα σύνορά της. Από το 2022 βρίσκεται στην προεδρία της EuroLeague Basketball.

Η σύνδεσή του με το φοιτητικό κίνημα, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. Είχε ήδη εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στις κινητοποιήσεις των φοιτητών, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρονταν έξυπνο, αξιοπρεπή και θαρραλέο.

Η συμμετοχή του προσδίδει στη λίστα ένα πρόσωπο που αναγνωρίζεται αμέσως από μεγάλο μέρος της σερβικής κοινωνίας. Παράλληλα, δείχνει πως το κίνημα κατάφερε να συσπειρώσει ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, αλλά συναντώνται γύρω από το αίτημα για αλλαγή.

Ο ράπερ που μιλά για τη διαφθορά και ο δικηγόρος που δεν εγκαταλείπει

Στη λίστα βρίσκεται και ο Φέντζα Ντίμοβιτς, δικηγόρος στο Βελιγράδι και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος χιπ χοπ Beogradski Sindikat. Το συγκρότημα είναι γνωστό για τους στίχους του, μέσα από τους οποίους ασκεί κριτική στην πολιτική διαφθορά και την προπαγάνδα.

Ο Ντίμοβιτς αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου που κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους: τη νομική επιστήμη και τη μουσική. Η δημόσια παρουσία του, όμως, δεν περιορίζεται ούτε στα δικαστήρια ούτε στη σκηνή. Έχει στηρίξει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και έχει καταγγείλει απειλές που, όπως έχει αναφέρει, δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του.

Η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο εντάσσεται στην προσπάθεια του κινήματος να μεταφέρει στην πολιτική εκπροσώπηση ανθρώπους που έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στη διαφθορά και έχουν βρεθεί στο πλευρό των διαδηλωτών.

Ο ηθοποιός που εγκατέλειψε την ακαδημία του

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα της λίστας βρίσκεται και ο Τίχομιρ Στάνιτς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της Σερβίας, με συμμετοχές σε περισσότερες από 80 κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο Στάνιτς βρίσκεται στην όγδοη θέση του ψηφοδελτίου. Τον Οκτώβριο του 2025 παραιτήθηκε, μαζί με συναδέλφους του, από την Ακαδημία Τεχνών του Βελιγραδίου, επικαλούμενος απειλές κατά φοιτητών.

Η συμμετοχή του στη «Φοιτητική Λίστα» έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που αποφάσισε να πάρει δημόσια θέση σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως έχει δηλώσει για τη συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις, θα ένιωθε ντροπή αν επέλεγε να απουσιάζει.

Οι υπόλοιποι που δίνουν το στίγμα της νέας προσπάθειας

Η λίστα δεν εξαντλείται στα αναγνωρίσιμα ονόματα. Στις τάξεις της βρίσκονται επίσης ο Ντέγιαν Σόσκιτς, πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας και καθηγητής οικονομικών, ο κοινωνιολόγος Γιόβο Μπάκιτς, ο μηχανικός Ζόραν Τζάγιτς, καθώς και ο πρώην αθλητής του δεκάθλου Μιχάιλ Ντούντας.

Ο Σόσκιτς φέρνει μαζί του εμπειρία από τη λειτουργία σημαντικών οικονομικών θεσμών. Ο Μπάκιτς έχει ασκήσει επί χρόνια κριτική στην κυβέρνηση, ενώ ο Τζάγιτς έγινε γνωστός στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης για τις εργασίες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Ντούντας έχει διακριθεί στον στίβο και έχει εκφράσει τη στήριξή του στις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχει επίσης ο πρώην ποδοσφαιριστής και συνδικαλιστής Μίρκο Πόλεντιτσα.

Το κοινό στοιχείο αυτών των προσώπων δεν είναι η επαγγελματική τους διαδρομή, αλλά η επιλογή τους να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια που φιλοδοξεί να μεταφέρει τις διεκδικήσεις των δρόμων στο εσωτερικό των θεσμών.

Η τραγωδία που πυροδότησε την οργή

Για να γίνει κατανοητό πώς φτάσαμε στην εκλογική ανατροπή, πρέπει να επιστρέψουμε στην 1η Νοεμβρίου 2024. Εκείνη την ημέρα, η κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Η τραγωδία έγινε σημείο καμπής για τη σερβική κοινωνία. Φοιτητές και πολίτες άρχισαν να ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος, διαφάνεια και λογοδοσία. Σύντομα, οι διαμαρτυρίες ξεπέρασαν τα όρια μιας κινητοποίησης για ένα συγκεκριμένο έργο υποδομής και μετατράπηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της διαφθοράς και της κυβερνητικής διαχείρισης.

Οι φοιτητές προχώρησαν σε καταλήψεις πανεπιστημίων, οργάνωσαν συνελεύσεις και βγήκαν στους δρόμους. Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και ασκώντας ολοένα μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση.

Η επιμονή τους ήταν καθοριστική. Για μήνες, το κίνημα διατηρούσε στο προσκήνιο τα αιτήματά του, παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις πιέσεις που κατήγγειλαν οι συμμετέχοντες. Σταδιακά, η κοινωνική διαμαρτυρία άρχισε να αποκτά σαφέστερο πολιτικό προσανατολισμό.

Από τις καταλήψεις στην κάλπη

Η απόφαση να δημιουργηθεί μια εκλογική λίστα αποτέλεσε το επόμενο μεγάλο βήμα. Οι φοιτητές επιχείρησαν να μετατρέψουν την κινητοποίηση σε οργανωμένη πολιτική πρόταση, χωρίς να ακολουθήσουν το μοντέλο ενός παραδοσιακού κόμματος.

Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει 250 υποψηφίους από διαφορετικές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Η επιλογή τους, σύμφωνα με το κίνημα, έγινε μέσα από μια μακρά διαδικασία συνελεύσεων και κοινών αποφάσεων, με στόχο να εκπροσωπηθούν άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν δημόσια ευθύνη και όχι απλώς να λειτουργήσουν ως αναγνωρίσιμα πρόσωπα μιας προεκλογικής καμπάνιας.

Η εκλογική νίκη της 25ης Οκτωβρίου αποτελεί πλέον την κορύφωση αυτής της διαδρομής. Με περίπου 140 έδρες, η «Φοιτητική Λίστα» εμφανίζεται να διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που απαιτείται για να διεκδικήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων.

Για τον Βούτσιτς, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ιστορικό πλήγμα στην πολιτική κυριαρχία του. Για τους φοιτητές, όμως, η νίκη δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αρχή μιας πολύ πιο δύσκολης δοκιμασίας.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η επικράτηση στην κάλπη είναι ένα σημαντικό βήμα. Η διακυβέρνηση, όμως, απαιτεί συναινέσεις, συγκεκριμένες πολιτικές και αποτελέσματα που θα γίνουν αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η «Φοιτητική Λίστα» συγκεντρώνει ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις. Η διατήρηση της ενότητας αυτής της συμμαχίας, η επιλογή της ηγεσίας της νέας κυβέρνησης και η εφαρμογή των δεσμεύσεών της αποτελούν τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα για λογοδοσία σχετικά με την τραγωδία του Νόβι Σαντ, αλλά και η ευρύτερη απαίτηση για θεσμούς που λειτουργούν με διαφάνεια και ανεξαρτησία. Παράλληλα, η νέα πολιτική πραγματικότητα θα πρέπει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για την οικονομία, το κράτος δικαίου και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Σερβίας.

Το αποτέλεσμα στέλνει, πάντως, ένα ηχηρό μήνυμα: ένα κίνημα που ξεκίνησε από τις πανεπιστημιακές αίθουσες και τους δρόμους μπορεί να φτάσει μέχρι την κορυφή της πολιτικής εξουσίας.

Ο καρδιολόγος, ο θρύλος του μπάσκετ, ο ράπερ-δικηγόρος, ο ηθοποιός και οι εκατοντάδες λιγότερο γνωστοί υποψήφιοι αποτελούν διαφορετικά πρόσωπα της ίδιας προσπάθειας. Το αν θα καταφέρουν να μετατρέψουν την εκλογική νίκη σε βαθιά πολιτική αλλαγή είναι το ερώτημα που θα καθορίσει την επόμενη ημέρα στη Σερβία.