«Ένας στοχασμός πάνω στην εξουσία»

Ομοίωμα του Οβάλ Γραφείου από χάλυβα εκτίθεται στη Νέα Υόρκη

Ένα σχεδόν σε φυσικό μέγεθος ομοίωμα του περίφημου Οβάλ Γραφείου του Λευκού Οίκου παρουσιάζεται στη Νέα Υόρκη.

AP Photo/Alex Brandon

Η γκαλερί Pace, στη συνοικία Τσέλσι του Μανχάταν, φιλοξενεί το νέο έργο των καλλιτεχνών Michael Elmgreen και Ingar Dragset, με τίτλο «Μετάβαση».

Το ομοίωμα του εμβληματικού Οβάλ Γραφείου του Λευκού Οίκου είναι κατασκευασμένο από χάλυβα Corten. Ωστόσο, έχει απογυμνωθεί από την πλήρη εξωτερική του επένδυση, αφήνοντας εκτεθειμένο μόνο τον βασικό σκελετό του χώρου.

Το σκανδιναβικό καλλιτεχνικό δίδυμο των Elmgreen και Dragset έχει καταξιωθεί στον χώρο της τέχνης μέσα από τις ριζοσπαστικές εγκαταστάσεις του. Και κάθε καλλιτεχνική αναπαράσταση του Οβάλ Γραφείου είναι αναπόφευκτα πολιτική. Ωστόσο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pace, Marc Glimcher, δήλωσε ότι το έργο υπερβαίνει τη σημερινή πολιτική συγκυρία.

«Πιστεύω ότι αυτό το έργο αναφέρεται σε αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως μια διαρκή πολιτική στιγμή, κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν πρόκειται, βέβαια, για ένα έργο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία. Και αυτοί οι δύο καλλιτέχνες, ξέρετε, μέσα από τη δουλειά τους αναδεικνύουν τα βαθύτερα ζητήματα — όχι ακριβώς ζητήματα, αλλά τις υποβόσκουσες δυνάμεις που διαμορφώνουν την πολιτική και καθορίζουν την κοινωνία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πραγματικό Οβάλ Γραφείο κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1909, επί προεδρίας του William Howard Taft, και ανασχεδιάστηκε ριζικά το 1934, επί Franklin D.Roosevelt, από τον αρχιτέκτονα Eric Gugler.

Από τα τέλη του 20ού αιώνα, κάθε νέα αμερικανική κυβέρνηση προχωρά στη δική της διακόσμηση του χώρου, επιλέγοντας τις κουρτίνες, τα έπιπλα, τους πίνακες ζωγραφικής και τα χαλιά.

Ο George Bush στο Οβάλ γραφείο το 1989 AP Photo

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεταμορφώσει το Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας έντονες χρυσές λεπτομέρειες.

AP Photo/Jacquelyn Martin

Η αισθητική αυτή επιλογή προκάλεσε πρόσφατα την έντονη αντίδραση του προκατόχου του, Barack Obama, ο οποίος παρομοίασε χαρακτηριστικά τη διακόσμηση με εκείνη της αλυσίδας εστιατορίων Cheesecake Factory.

Ο Barack Obama στο Οβάλ γραφείο το 2011 AP Photo/Susan Walsh

Για τον Glimcher, το έργο των δύο καλλιτεχνών αναδεικνύει την αρχιτεκτονική της εξουσίας «τόσο στο βάθος της όσο και στον παραλογισμό της, ταυτόχρονα».

Η έκθεση θα φιλοξενείται στην γκαλερί από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 16 Ιανουαρίου.