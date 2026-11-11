Σαουδική Αραβία: 100 μαστιγώματα σε μάνα για γέννα εκτός γάμου

Μια Κενυάτισσα μητέρα, η Έστερ Γουάντζα Μουθόνι, καταδικάστηκε στη Σαουδική Αραβία σε 100 μαστιγώματα επειδή απέκτησε παιδί εκτός γάμου.

Η απόφαση εκδόθηκε τον περασμένο μήνα και αφορά μια υπόθεση που αναδείχθηκε μετά τη μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο για τον τοκετό.

Η Μουθόνι εργαζόταν στη χώρα ως οικιακή βοηθός, με καθήκοντα οικονόμου και νταντάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε έγκυος έπειτα από σύντομη σχέση με Αιγύπτιο άνδρα, ο οποίος, όπως ανέφερε η ίδια, έχει εγκαταλείψει πλέον τη Σαουδική Αραβία.

Η σαρία και η ποινικοποίηση των σχέσεων εκτός γάμου

Στη Σαουδική Αραβία, οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου συνιστούν ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του συστήματος της σαρία. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την εφαρμογή αυτών των κανόνων και χαρακτηρίζουν την τιμωρία «πράξη βίας».

Η υπόθεση της Μουθόνι έγινε γνωστή επειδή γέννησε σε νοσοκομείο. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα στη Σαουδική Αραβία έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρχές όταν ανύπαντρες γυναίκες γεννούν.

Αντίθετα, πολλές γυναίκες που δεν είναι παντρεμένες γεννούν στα σπίτια τους και οι υποθέσεις τους δεν καταγράφονται από τις αρχές

Η έρευνα του Guardian για τις Κενυάτισσες μητέρες

Έρευνα είχε καταγράψει περιπτώσεις Κενυατισσών ανύπαντρων μητέρων που εγκαταλείφθηκαν από τους πατέρες των παιδιών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες έφευγαν φοβούμενοι πιθανή σύλληψη για εξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις.

Η υπόθεση της Έστερ Γουάντζα Μουθόνι συνδέεται με το ευρύτερο ζήτημα της μεταχείρισης γυναικών μεταναστριών εργαζομένων στη Σαουδική Αραβία, ιδιαίτερα όταν η εγκυμοσύνη τους προκύπτει εκτός γάμου και οι πατέρες των παιδιών δεν βρίσκονται πλέον στη χώρα.

Αναβλήθηκε η επίσκεψη της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ

Η καταδίκη γνωστοποιείται ενώ αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία της Ριμ Αλσαλέμ, ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.