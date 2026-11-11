Ισπανία: Γενική απεργία για το στεγαστικό

Σε γενική απεργία συμμετέχουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ισπανία, στο πλαίσιο μαζικής διαμαρτυρίας κατά της στεγαστικής κρίσης στη χώρα.

Λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, συγκροτήθηκε εργατική κινητοποίηση με τη στήριξη των δύο μεγαλύτερων εργατικών συνδικάτων, το UGT και το CCOO, καθώς και άλλων μικρότερων αλλά και των ενώσεων ενοικιαστών, που είναι αγανακτισμένες από την άνοδο των ενοικίων και τις εξώσεις. Πρόκειται για την πρώτη μαζική απεργία εδω και 14 χρόνια.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Μαδρίτης, Αλίσια ντελ Ρίο, υποστήριξε: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο στέγασης αυτής της χώρας, ώστε τα σπίτια να είναι για να ζούμε, αντί να βρίσκονται στην υπηρεσία μιας μειοψηφίας εισοδηματιών».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, στη χώρα παρατηρείται έλλειμμα περίπου 750.000 σπιτιών, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο μέχρι το 2028.

Το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας ενημερώνει ότι το μέσο κόστος ενοικίασης, το οποίο ανέρχεται στα 1.176 ευρώ, αντιστοιχεί περίπου στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στη χώρα. Η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πιέσεις στην αγορά, καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ένα σπίτι.

Τα δύο εργατικά συνδικάτα αναφέρουν ότι η πρώιμη συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 90% στα λιμάνια και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις εργασίες να αναστέλλονται πλήρως σε εργοστάσια, περιλαμβανομένων της Volkswagen και της SEAT. Σημειώνουν ότι στην απεργία συμμετέχει το 85% των εργαζόμενων στη βιομηχανία κρέατος, το 82% των εργαζόμενων στην αποκομιδή απορριμμάτων και το 75% των εργαζόμενων στον ενεργειακό τομέα. Μικρότερη υπολογίζεται η συμμετοχή στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, υγείας και ταχυδρομείων.

Οι διαδηλώσεις, που είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα, απειλούνται από τις καταιγίδες Τσαρλς και Μπρούνα, για τις οποίες η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, σφοδρές βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή σε 14 περιοχές.

Το κόστος για τις ισπανικές εκλογές

Η γενική απεργία έρχεται έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων μετά την έξωση και αργότερα τον θάνατο της 87χρονης, Μαρικάρμεν, στη Μαδρίτη.

Οι διαδηλώσεις αυτές, καθώς και η απόρριψη νομοσχεδίων για την προστασία των ενοικιαστών από το κοινοβούλιο, οδηγούν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, στο να κηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση κατηγορεί σε μεγάλο βαθμό τη δεξιά αντιπολίτευση για τα αυξανόμενα ενοίκια και την ανεπάρκεια στην παροχή κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σάντσεθ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του οποίου εμφανίζεται πίσω στις δημοσκοπήσεις, ελπίζει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το θέμα της στέγασης και να μετατοπίσει το πολιτικό σκηνικό μακριά από τις υποθέσεις διαφθοράς του στενού του κύκλου και το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, που σόκαρε ξανά τη χώρα.

Ωστόσο, τα στελέχη των συνδικάτων αλλά και οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι θεωρούν υπεύθυνη και την κεντρική κυβέρνηση για τις κρίσεις, που «χτύπησαν» φέτος την Ισπανία.