Ιταλία: Συναγερμός με απειλή βόμβας και παραληρητικά μηνύματα σε 300 σχολεία

Τουλάχιστον 300 σχολεία σε ολόκληρη την Ιταλία εκκενώθηκαν την Τετάρτη, μετά τη λήψη πανομοιότυπων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προειδοποιούσαν για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στα κτίριά τους. Οι ιταλικές Αρχές κινητοποιήθηκαν, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να εντοπίσει την προέλευση των μηνυμάτων και να διαπιστώσει εάν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

Ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, επιβεβαίωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο La7 ότι οι προειδοποιήσεις αφορούσαν 300 εκπαιδευτικά ιδρύματα, διευκρινίζοντας πως ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς προστίθενται νέες αναφορές.

Οι απειλές οδήγησαν στην απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών από τις σχολικές εγκαταστάσεις και στην προσωρινή διακοπή των μαθημάτων σε αρκετές περιοχές, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Μήνυμα με απειλές για σχολεία και την Τζόρτζια Μελόνι

Το ανώνυμο email φέρεται να στάλθηκε από ηλεκτρονική διεύθυνση συνδεδεμένη με domain πανεπιστημίου της Ταϊβάν. Κυβερνητική πηγή που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε ότι έφερε την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαγιάτ του Μισογινιστάν».

Στο μήνυμα αναφερόταν:

«Είμαι ο Mikhail Andropov, ηγέτης του Vilayat του Misoginistan. Ήρθαμε για να σας εξοντώσουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία εις βάρος των Ιταλών. Έχω προετοιμαστεί γι’ αυτό για πολύ καιρό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις άφησα μέσα στο κτίριό σας, σε μια πλαστική σακούλα, έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με πυροδότηση από απόσταση. Τον τοποθέτησα με τέτοιον τρόπο ώστε το ωστικό κύμα να διαδοθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Από εσάς θα απομείνουν μόνο κόκαλα και μια αιματηρή μάζα. Επιπλέον, έχουμε τοποθετήσει μια βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού σας. Στη συνέχεια, θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με μαχαιριές».

Η αναφορά στον πρωθυπουργό αφορά την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, Τζόρτζια Μελόνι.

Σχολεία σε Βενετία, Ρώμη, Μιλάνο και Νάπολη

Οι καταγγελίες αφορούν σχολικές μονάδες σε πολλές ιταλικές επαρχίες. Μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν απειλητικά μηνύματα περιλαμβάνονται η Βενετία, η Τεργέστη, η Πάντοβα, το Μιλάνο, η Μπρέσια, η Ρώμη, το Φροζινόνε, η Νάπολη, η Ποτέντσα και το Ριέτι.

Στη Ρώμη, μία σχολική μονάδα ενημέρωσε τους γονείς για την απομάκρυνση των παιδιών και τη συνεχή επιτήρησή τους από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το σχετικό μήνυμα ανέφερε: «Μετά από μια εθνική προειδοποίηση για βόμβα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή περιοχή και παραμένουν υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ρώμης δήλωσε ότι οι ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις διερευνούν την υπόθεση, με στόχο να εξακριβώσουν ποιος έστειλε τα email και αν οι απειλές είχαν πραγματική βάση. Μέχρι τώρα δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για τους υπευθύνους ή για τα κίνητρά τους.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις και ανησυχία για υβριδικές απειλές

Λίγες ημέρες πριν από το νέο περιστατικό, περίπου 200 διευθυντές σχολείων όλων των βαθμίδων είχαν λάβει παρόμοιες προειδοποιήσεις, όπως αναφέρει η Corriere Della Sera.

Η υπόθεση καταγράφεται ενώ στην Ευρώπη εντείνονται οι ανησυχίες για απειλές που περιγράφονται ως «υβριδικός πόλεμος». Όπως σημειώνει το Reuters, αντίστοιχες ενέργειες έχουν στοχεύσει υποδομές και υπηρεσίες, όπως σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και τηλεοπτικούς σταθμούς.