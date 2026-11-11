Νόβακ Τζόκοβιτς: Επένδυση σε πολυτελή ουρανοξύστη στο Μαϊάμι

Έναν επιβλητικό ουρανοξύστη με ξενοδοχείο, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρο ευεξίας και εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής, ετοιμάζει ο κορυφαίος Τζόκοβιτς σε συνεργασία με τον όμιλο Aman.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει να μεταφέρει τη φιλοσοφία του γύρω από τον αθλητισμό, την υγεία και τη μακροζωία, πέρα από τα όρια των γηπέδων του τένις. Το φιλόδοξο επιχειρηματικό του σχέδιο ονομάζεται ATMA και πρόκειται για ένα πολυτελές brand φιλοξενίας και ευεξίας, με επίκεντρο τη σωστή διατροφή, τη σωματική αποκατάσταση και τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης σε βάθος χρόνου. Η ονομασία αυτή προέρχεται από τα σανσκριτικά και σημαίνει «πνεύμα» ή «αληθινός εαυτός», αποτυπώνοντας απόλυτα τη φιλοσοφία του εγχειρήματος.

Φωτογραφία- ΑΤΜΑ ΜΙΑΜΙ

Η κατασκευή του πολυτελούς έργου θα γίνει στην αριστοκρατική περιοχή Μπρίκελ Μπέι Ντράιβ στο Μαϊάμι, ενώ τοποθετείται χρονικά στο 2031. Ο ουρανοξύστης θα αγγίζει τα 320 μέτρα ύψος, ενώ στρατηγικά θα βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Το μοναδικό αυτό κτίριο σχεδιάζεται να ξεχωρίζει στον ορίζοντα της αμερικανικής μεγαλούπολης, προσφέροντας παράλληλα καθηλωτική θέα στον κόλπο Μπισκέιν, τη μαρίνα και τη γύρω παραθαλάσσια περιοχή. Στο εσωτερικό του, προβλέπεται η δημιουργία κλειστών γήπεδων τέννις και padel με θέα στη θάλασσα, τα οποία θα επιτρέπουν στους επισκέπτες να αθλούνται, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Φωτογραφία- ΑΤΜΑ ΜΙΑΜΙ

Κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό θα έχει ένα τεράστιο συγκρότημα spa και ευεξίας, με συνολική έκταση περίπου 11.500 τετραγωνικών μέτρων, που θα συμπληρώνουν ιδιωτικά και ομαδικά στούντιο προπόνησης, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για ενδυνάμωση και κινητικότητα, ιατρικό κέντρο ευεξίας και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποκατάστασης.

Φωτογραφία- ΑΤΜΑ ΜΙΑΜΙ

Ο Τζόκοβιτς θα έχει τον κύριο λόγο στη διαμμόρφωση προγραμμάτων, που θα προσφέρει το ATMA, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου αθλητισμού. Ειδικότερα, τα προγραμμάτα θα εστιάζουν στη μακροζωία, τη διατροφή, τη φυσική κατάσταση, την αποκατάσταση και τα αθλήματα με ρακέτα. Η συνεργασία του με την εταιρεία Aman ξεκίνησε, όταν ανέλαβε τον ρόλο του παγκόσμιου συνεργάτη ευεξίας του ομίλου το 2024.

Η φιλοσοφία του Τζόκοβιτς γύρω απο τη συμμετοχή του στο νέο project συνοψίζεται στην παρακάτω δήλωσή του: «Σε όλη την καριέρα μου έμαθα ότι τα πραγματικά αποτελέσματα βασίζονται στην ισορροπία, όπου η προπόνηση, η αποκατάσταση, η διατροφή και η ψυχική ευεξία λειτουργούν μαζί, υποστηρίζοντας τη μακροζωία και τη διαρκή επιτυχία».

Στον ουρανοξύστη πρόκειται να στεγαστούν, επίσης, επώνυμες ιδιωτικές κατοικίες. Οι πολυτελείς επιλογές θα ξεκινούν από διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου και θα φτάνουν μέχρι εντυπωσιακά ρετιρέ με έξι υπνοδωμάτια. Η εξωτερική αρχιτεκτονική του κτιρίου, θα περιλαμβάνει των συνδυασμό καμπύλων βεραντών και μεγάλων γυάλινων επιφανειών από το δάπεδο μέχρι την οροφή.

Φωτογραφία- ΑΤΜΑ ΜΙΑΜΙ

Από την άλλη, ο εσωτερικός σχεδιασμός θα εστιάζει στον φωτισμό, ο οποίος σχεδιάζεται να ακολουθεί τους φυσικούς βιολογικούς ρυθμούς των ενοίκων και των επισκεπτών.

Το συγκρότημα θα διαθέτει, επιπλέον, εστιατόρια με διατροφικά ισορροπημένα μενού, μπαρ με ζωντανή μουσική, χώρους νυχτερινής διασκέδασης και σκηνές για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Οι επενδυτές φιλοδοξούν να δημιουργήσουν έναν ολοκληρωμένο προορισμό, που θα συνδυάζει ένα διεθνές επιχειρηματικό μοντέλο πολυτελούς διαβίωσης με τον αθλητισμό, τη γαστρονομία και την ευεξία.