COP31: Αποχώρησε ο Ερντογάν πριν από την υποδοχή Χριστοδουλίδη

Διαφορετική υποδοχή από εκείνη των υπόλοιπων ηγετών είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στη σύνοδο COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από το σημείο υποδοχής πριν φτάσει ο Κύπριος πρόεδρος, με αποτέλεσμα να τον υποδεχθεί μόνος του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη σύνοδο για το κλίμα, που φιλοξενείται στην τουρκική πόλη, οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έγιναν δεκτοί από κοινού από τον Ερντογάν και τον Γκουτέρες.

Η απουσία του Τούρκου προέδρου από την υποδοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη προκάλεσε την αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε την κίνηση του Ερντογάν «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

Η υποδοχή του Ερχιουρμάν

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, χωρίς να συμμετέχει στην υποδοχή ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην Αττάλεια έφτασαν επίσης την Τετάρτη Τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, ο λεγόμενος «αναπληρωτής πρωθυπουργός» Φικρί Αταόγλου και ο λεγόμενος «υπουργός Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της συνόδου.

Το περιστατικό με την υποδοχή του Κύπριου προέδρου προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στην πολιτική ένταση μεταξύ Λευκωσίας και Άγκυρας, στο περιθώριο μιας διεθνούς διάσκεψης με επίκεντρο την κλιματική κρίση.

Πηγή βίντεο /X (Twitter) – daktilock