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Ρωσία: Drone έπληξε πολυκατοικία στο Σμολένσκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
ΔΙΕΘΝΗ
11/11/2026 13:31
Ρωσία: Drone έπληξε πολυκατοικία στο Σμολένσκ
PHOTO- AP-Vadim Ghirda

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε πολυκατοικία στην περιφέρεια του Σμολένσκ στη Ρωσία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιφέρεια του Σμολένσκ, η οποία συνορεύει με τη Λευκορωσία.

Η ενημέρωση για το περιστατικό έγινε από τον κυβερνήτη της περιφέρειας.

Η περιφέρεια του Σμολένσκ βρίσκεται στη δυτική Ρωσία και συνορεύει με τη Λευκορωσία.

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