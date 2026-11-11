Ρωσία: Drone έπληξε πολυκατοικία στο Σμολένσκ
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε πολυκατοικία στην περιφέρεια του Σμολένσκ στη Ρωσία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιφέρεια του Σμολένσκ, η οποία συνορεύει με τη Λευκορωσία.
Η ενημέρωση για το περιστατικό έγινε από τον κυβερνήτη της περιφέρειας.
Η περιφέρεια του Σμολένσκ βρίσκεται στη δυτική Ρωσία και συνορεύει με τη Λευκορωσία.
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