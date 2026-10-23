Ρουμανία: Σήμα κινδύνου από πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός, ενώ άλλα τρία μέλη πληρώματος είναι αγνοούμενα, μετά από εκπομπή σήματος κινδύνου που εξέπεμψε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι ρουμανικές Αρχές, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά με εμπορικά πλοία τα οποία συνδέονται με τον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου περίπου στις 10:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ενώ έπλεε 13 ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κωνστάντζας.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές ναυτικές Αρχές, οι ομάδες διάσωσης, κατάφεραν να περισυνελλέξουν εννέα ανθρώπους, από την θάλασσα, ενώ εντόπισαν και μια σορό. Ωστόσο, αγνοούνται, τρία μέλη του πληρώματος.

Να σημειωθεί, ότι το πλήρωμά του συγκεκριμένου εμπορικού πλοίου, αποτελείται από δέκα Ουκρανούς και τρεις Αζέρους.

Επίσης, τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, drones, έχουν πλήξει πολλά εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Εν τω μεταξύ, ο Ρουμάνος πρόεδρος, Νικουσόρ Νταν, κατηγόρησε τη Ρωσία για το περιστατικό, λέγοντας, ότι: “Αυτό αποτελεί ξεκάθαρα μέρος της κλιμάκωσης που πραγματοποιεί η Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία”.

Η Ρουμανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να της παράσχει περισσότερα μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Μπροστά στην αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η Ρουμανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ την παροχή πρόσθετων μέσων για την αντιμετώπιση των απειλών στην περιοχή.

Πηγή Βίντεο: ZIUA de Constanta