Γαλλία:Άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε τέσσερις

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε δρόμο προαστίου κοντά στο Παρίσι όταν ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM επικαλούμενο πηγές.

Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίσθηκαν από πυροβολισμούς στο προάστιο του Παρισιού Τραπ.

Λίγο νωρίτερα αστυνομική πηγή είχε δηλώσει στο Ρόιτερς ότι υπάρχουν ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες από πυρά που ρίχτηκαν μέσα από αυτοκίνητο στην περιοχή Ιβελίν, δυτικά του Παρισιού.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει πως το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα) στην Τραπ και στη Λα Βεριέρ, δυτικά της πρωτεύουσας και πως, σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έχουν σπεύσει στην περιοχή και ο απολογισμός «δεν έχει οριστικοποιηθεί».