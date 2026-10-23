Εκλογές στη Βραζιλία: Λούλα εναντίον Μπολσονάρου – Στο όριο η διαφορά
Την Κυριακή (25.10.2026), ο Φλάβιο Μπολσονάρου και ο νυν πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των εκλογών, από το αποτέλεσμα των οποίων θα προκύψει και ο επόμενος πρόεδρος της χώρας.
Ο Μπολσονάρου πήρε το (ισχνό) προβάδισμα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας πίσω του Λούλα, σε μια σκληρή σύγκρουση που αποτυπώνει το ισχυρό δίπολο αριστεράς – δεξιάς.
Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και οι δημοσκοπήσεις
Ο Μπολσονάρου, ο οποίος είναι ο γιός του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, συγκέντρωσε 47,03%, έναντι 45,16% του Λούλα. Η διαφορά ανήλθε σε περίπου 2 εκατομμύρια ψήφους, χωρίς κανένας από τους δύο να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για εκλογή από τον πρώτο γύρο.
Το κόστος ζωής, η ασφάλεια και η οικονομία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, με τους δύο άντρες να εμφανίζονται πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις, με τη διαφορά να βρίσκεται στο όριο του στατιστικού λάθους.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μπολσονάρου φαίνεται να κινείται γύρω από το 52%, με τον Λούλα να ακολουθεί στο 48%.
Ηλεκτρονική ψήφος
Η Βραζιλία εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με ειδικά μηχανήματα που διαθέτουν αριθμητικό πληκτρολόγιο και οθόνη. Ο ψηφοφόρος πληκτρολογεί τον αριθμό του υποψηφίου που επιλέγει, ελέγχει τα στοιχεία και την εικόνα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιβεβαιώνει την ψήφο του.
Αυτή η μορφή επιτρέπει την ταχεία καταμέτρηση και συμβάλλει σημαντικά στην γρήγορη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προστατεύοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της επιλογής κάθε πολίτη.
Οι πολιτικές προεκτάσεις
Η αναμέτρηση Λούλα – Μπολσονάρου εκφράζει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων: της αριστερής παράταξης του Λούλα και της δεξιάς πολιτικής του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έχει ως ισχυρή βάση την πολιτική την οποία είχε υιοθετήσει ο πατέρας του, Ζαΐρ.
Το αποτέλεσμα της 25ης Οκτωβρίου θα προκαλέσει σημαντικές εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, με το βλέμμα και του Ντόναλντ Τραμπ να είναι στραμμένο σε αυτή την αναμέτρηση.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις