Εκλογές στη Βραζιλία: Λούλα εναντίον Μπολσονάρου – Στο όριο η διαφορά

Την Κυριακή (25.10.2026), ο Φλάβιο Μπολσονάρου και ο νυν πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των εκλογών, από το αποτέλεσμα των οποίων θα προκύψει και ο επόμενος πρόεδρος της χώρας.

AP Photo/Ettore Chiereguini

Ο Μπολσονάρου πήρε το (ισχνό) προβάδισμα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας πίσω του Λούλα, σε μια σκληρή σύγκρουση που αποτυπώνει το ισχυρό δίπολο αριστεράς – δεξιάς.

Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και οι δημοσκοπήσεις

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος είναι ο γιός του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, συγκέντρωσε 47,03%, έναντι 45,16% του Λούλα. Η διαφορά ανήλθε σε περίπου 2 εκατομμύρια ψήφους, χωρίς κανένας από τους δύο να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για εκλογή από τον πρώτο γύρο.

Το κόστος ζωής, η ασφάλεια και η οικονομία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, με τους δύο άντρες να εμφανίζονται πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις, με τη διαφορά να βρίσκεται στο όριο του στατιστικού λάθους.

AP Photo/Andre Penner

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπολσονάρου φαίνεται να κινείται γύρω από το 52%, με τον Λούλα να ακολουθεί στο 48%.

Ηλεκτρονική ψήφος

Η Βραζιλία εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με ειδικά μηχανήματα που διαθέτουν αριθμητικό πληκτρολόγιο και οθόνη. Ο ψηφοφόρος πληκτρολογεί τον αριθμό του υποψηφίου που επιλέγει, ελέγχει τα στοιχεία και την εικόνα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιβεβαιώνει την ψήφο του.

AP Photo/Eraldo Peres

Αυτή η μορφή επιτρέπει την ταχεία καταμέτρηση και συμβάλλει σημαντικά στην γρήγορη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προστατεύοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της επιλογής κάθε πολίτη.

Οι πολιτικές προεκτάσεις

Η αναμέτρηση Λούλα – Μπολσονάρου εκφράζει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων: της αριστερής παράταξης του Λούλα και της δεξιάς πολιτικής του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έχει ως ισχυρή βάση την πολιτική την οποία είχε υιοθετήσει ο πατέρας του, Ζαΐρ.

Το αποτέλεσμα της 25ης Οκτωβρίου θα προκαλέσει σημαντικές εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, με το βλέμμα και του Ντόναλντ Τραμπ να είναι στραμμένο σε αυτή την αναμέτρηση.