Μέγκαν Μαρκλ: Η αντίδραση στις αποκαλύψεις για τον πατέρα της

Η Δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη» μετά τις κατηγορίες ότι ο πατέρας της είχε στην κατοχή του φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο πρώην σπίτι του στις Φιλιππίνες.

Ο αδελφός της, Τόμας Μαρκλ Τζουνιορ, ήταν αυτός που κατήγγειλε τον πατέρα τους, Τόμας Μαρκλ, στις τοπικές αρχές.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε εμφατικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «άρρωστα ψέματα».

Στο πλευρό του τάχθηκε η 61χρονη πρωτότοκη κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, η οποία είναι η κύρια φροντίστριά του στη Φλόριντα. Η ίδια υποστήριξε ότι ο αδελφός της κατασκεύασε αυτά τα ψέματα έχοντας οικονομικό όφελος.

Η επίσημη αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Δούκισσα αποφάσισε να απαντήσει μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πατέρα της. Η συντάκτρια της εφημερίδας «The Sunday Times», Roya Nikkhah, που εργάζεται πάνω στα νέα της βασιλικής οικογένειας, μοιράστηκε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Χ, την αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ:

«Είμαι βαθύτατα θλιμμένη από τα νέα που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι με τα παιδιά που μπορεί να έχουν βλαφθεί.

Το 2018, εστάλη μια επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία και στην Υπηρεσία Προστασίας της Βασιλικής Οικογένειας και Ειδικών Προσωπικοτήτων. Η επιστολή αυτή μου κοινοποιήθηκε στη συνέχεια. Περιείχε ανησυχητικές και ενοχλητικές κατηγορίες εναντίον του πατέρα μου και μου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι αυτές διερευνώνταν.

Ελπίζω να γίνει πλέον κατανοητό ότι, παρά την παραποίηση των γεγονότων από ορισμένα μέσα ενημέρωσης μέσα στα χρόνια, η αποστασιοποίησή μου από τον πατέρα μου και η απόφασή μου να μην του επιτρέψω να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά μας, οφείλονταν σε έναν και μόνο λόγο: για να τα προστατεύσω».