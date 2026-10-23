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Μεξικό: Νεκρή 18χρονη σε λούνα παρκ

ΔΙΕΘΝΗ
23/10/2026 13:52
Μεξικό: Νεκρή 18χρονη σε λούνα παρκ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-X-Diario de Tabasco

Τραγικό θάνατο βρήκε η 18χρονη Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεζόκο σε λούνα παρκ στο Μεξικό, το βράδυ της Τρίτης.

Η νεαρή γυναίκα εκτοξεύτηκε από το κάθισμά της, ενώ επέβαινε στο παιχνίδι «The Pendulum» στην πόλη Λος Κάμπος. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Έκλεισε το παιχνίδι – Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Μετά το περιστατικό, το παιχνίδι «The Pendulum» έκλεισε. Παράλληλα, ξεκίνησαν έλεγχοι ασφαλείας τόσο στο συγκεκριμένο παιχνίδι όσο και στα υπόλοιπα του λούνα παρκ, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Λος Κάμπος, Κρίστιαν Αγκούντεζ.

Την Τετάρτη, η εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, αλλά και για τον εντοπισμό πιθανών ευθυνών.

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