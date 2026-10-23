Αλβανία: Αποβολή 6 βουλευτών από τις συνεδριάσεις της Βουλής

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Αλβανία, με το κύμα των διαμαρτυριών να διευρύνεται. Αυτή την ώρα, εκατοντάδες γιατροί, νοσηλευτές, φοιτητές Ιατρικής με λευκές ποδιές και χειρουργικές μάσκες, καθώς και μαθητές, πραγματοποιούν ειρηνική πορεία προς το πρωθυπουργικό γραφείο. Ξεκινώντας από το Πολυτεχνείο, οι διαδηλωτές στέλνουν σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση πως τα περιθώρια για διάλογο έχουν εξαντληθεί.

«Καρφιά» Ράμα για υποκίνηση από το οργανωμένο έγκλημα

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχείρησε να απονομιμοποιήσει τις κινητοποιήσεις, ισχυριζόμενος ότι οι διαδηλώσεις στα Τίρανα χρηματοδοτούνται από το οργανωμένο έγκλημα και ξένα συμφέροντα.

Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός θέλησε να διαχωρίσει τον φοιτητικό κόσμο από τα βίαια στοιχεία. Όπως υποστήριξε, τα άτομα που πρωτοστάτησαν στα επεισόδια των προηγούμενων ημερών φέρουν βαρύ ποινικό μητρώο, ενώ έκανε ειδική αναφορά σε 45 συλληφθέντες με εγκληματικό παρελθόν.

Βαρύς πέλεκυς στη Βουλή: 60 ημέρες αποκλεισμός σε 6 βουλευτές

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά «κόκκινο» και εντός του κοινοβουλίου. Πριν από λίγο, η Γραμματεία Δεοντολογίας της Βουλής έκανε δεκτό το χθεσινό αίτημα του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αποφάσισε τον πολύμηνο αποκλεισμό έξι βουλευτών του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος. Οι εν λόγω βουλευτές τίθενται εκτός κοινοβουλευτικών διαδικασιών για 60 ημέρες, ως επακόλουθο των σοβαρών επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν μέσα στην αίθουσα της ολομέλειας.

Αντίθετα, η Γραμματεία απέρριψε το αίτημα των Σοσιαλιστών για 10ήμερη αποβολή άλλων 14 βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος, οι οποίοι συνεχίζουν να προχωρούν σε αποκλεισμό της αίθουσας συνεδριάσεων.