Τουρκία-κακοκαιρία: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία

Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία δοκιμάζεται σκληρά από ακραία καιρικά φαινόμενα. Το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λιμνάζοντα νερά μέσα στο πάρκο Τσουκούρμποστάν, στη συνοικία Μπαλάτ. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η πόλη «πνίγηκε» στο νερό

Οι καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια και παρέλυσαν τις υποδομές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της νομαρχίας, η κατάσταση είναι δραματική:

2.518 κλήσεις για βοήθεια καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

1.277 πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα, 15 κατολισθήσεις και 47 εγκλωβισμοί ατόμων.

808 κατοικίες, 280 επιχειρήσεις και 76 οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στην περιοχή Μπέικοζ, στην ανατολική Κωνσταντινούπολη, αγγίζοντας τα 193,84 χιλιοστά. Στη μάχη με τα στοιχεία της φύσης έχουν ριχτεί 8.000 εργαζόμενοι με τη βοήθεια 2.000 οχημάτων και μηχανημάτων.

Έκτακτα μέτρα και απαγορεύσεις

Λόγω της επικικότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε:

-Λουκέτο σε όλα τα σχολεία για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

-Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας για δίκυκλα και διανομείς (delivery) μέχρι νεωτέρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με ένταση απόψε σε όλη την πόλη και αύριο κυρίως στην ασιατική πλευρά. Ο νομάρχης απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.