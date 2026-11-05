Κονγκό: Πάνω από 1.800 νεκροί από χολέρα

Περισσότερους από 1.800 θανάτους και πάνω από 60.000 κρούσματα έχει προκαλέσει η επιδημία χολέρας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η χώρα, που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρή επιδημία Έμπολα, καταγράφει τη χειρότερη έξαρση χολέρας των τελευταίων δεκαετιών, ενώ εντείνονται οι φόβοι για περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα περιστατικά χολέρας, όπως και του Έμπολα, εντοπίζονται στις ανατολικές επαρχίες Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση κρουσμάτων κατά μήκος της λεκάνης του ποταμού Κονγκό. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί φόβους ότι η επιδημία μπορεί να φτάσει μέχρι την Κινσάσα, την πρωτεύουσα της χώρας, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της.

Χειρότερος ο φετινός απολογισμός από το 2025

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την παράλληλη επιδημία Έμπολα. Μέσα σε πέντε μήνες έχουν καταγραφεί περισσότερα από 10.400 κρούσματα και πάνω από 5.300 θάνατοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, το 2025 είχε καταγραφεί ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών χολέρας των τελευταίων 25 ετών. Ωστόσο, η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι ακόμη χειρότερη, με τον αριθμό των κρουσμάτων και των νεκρών να προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Οι συγκρούσεις και οι βροχές δυσκολεύουν την αντιμετώπιση

Επιπλέον, η εξάπλωση της χολέρας σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου μαίνονται ένοπλες συγκρούσεις, δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της επιδημίας. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί επίσης ότι η περίοδος των βροχών που βρίσκεται σε εξέλιξη ενδέχεται να ευνοήσει περαιτέρω τη διασπορά της νόσου.

Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκστρατεία εμβολιασμού, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.