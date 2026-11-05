Γαλλία: Το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027 απορρίπτεται από τη Βουλή

Σε ένα κοινοβουλευτικό αδιέξοδο οδηγήθηκε η Γαλλία, καθώς οι βουλευτές απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 κατά την πρώτη του ανάγνωση, εντείνοντας τη δημοσιονομική αβεβαιότητα λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Εθνοσυνέλευσης —συμπεριλαμβανομένων και των βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν— καταψήφισε το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού με το εμφατικό 458 κατά έναντι καμιάς θετικής ψήφου (και δύο αποχών), αναδεικνύοντας το έντονα τεταμένο κοινωνικοοικονομικό κλίμα στη χώρα.

Η καταψήφιση ήρθε ως κορύφωση δέκα ημερών έντονων και συχνά χαοτικών συζητήσεων. Από τη μία πλευρά, η αντιπολίτευση αποδοκίμασε συνολικά τις κυβερνητικές επιλογές, ενώ από την άλλη, οι υποστηρικτές της κυβέρνησης εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη, υποστηρίζοντας ότι το αρχικό κείμενο είχε αλλοιωθεί και αποδιαρθρωθεί πλήρως κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Νέο επεισόδιο της δυσκολίας που ενέχει η υιοθέτηση προϋπολογισμού σε μια Βουλή χωρίς πλειοψηφία μετά τη διάλυσή της που αποφάσισε το 2024 ο πρόεδρος Μακρόν, το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει πως το κείμενο αναπέμπεται στη Γερουσία στην αρχική του εκδοχή, για να εξεταστεί εκ νέου από την 20ή Νοεμβρίου στο ημικύκλιο.

Η ώρα του συμβιβασμού θα έρθει «μετά», θέλησε να καθησυχάσει το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού, αναβάλλοντας για τον «Δεκέμβριο» την πιθανή εναρμόνιση της εκδοχής της κυβέρνησης και της μελλούμενης της Γερουσίας, από την οποία το κείμενο θα σταλεί ξανά στη Βουλή για νέα ανάγνωση.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ακρωτηρίασε τον τελευταίο προϋπολογισμό της προεδρίας Μακρόν, που θεωρητικά θα μείωνε το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% φέτος· το χρέος και το έλλειμμα της Γαλλίας είναι ανάμεσα στα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Τα μέτρα περιστολής δαπανών, ιδίως οι καταργήσεις των εκπτώσεων φόρων για τους συνταξιούχους και τους οργανισμούς, απαλείφθηκαν από τους βουλευτές, όπως και η αύξηση των φόρων για τις μεγάλες εταιρείες.

Οι συνομιλίες διεξάγονται εν μέσω άσχημων οικονομικών επιδόσεων, με νέα υποχώρηση του ΑΕΠ (–0,1%) το τρίο τρίμηνο. Η κατάσταση καθιστά επιβεβλημένη στη Γαλλία περισσότερα μέτρα περιστολής δαπανών από αυτές που προέβλεπε το αρχικό κείμενο (43 δισεκ. ευρώ) για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος στο 5%, σύμφωνα με τον Νταβίντ Αμιέλ, υπουργό Προϋπολογισμού.

Το κόστος δανεισμού του γαλλικού δημοσίου απογειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους και τους πολιτικούς και κοινωνικούς διχασμούς στη χώρα.

Ορισμένοι κοινοβουλευτικοί υποπτεύονται ότι η κυβέρνηση Μακρόν παίζει με το ρολόι: από την 18η Δεκεμβρίου, θα είναι σε θέση να περάσει προϋπολογισμό με εκτελεστικό διάταγμα, κάτι άνευ προηγουμένου, αποφεύγοντας οποιοδήποτε ψηφοφορία στη γαλλική εθνική αντιπροσωπεία.