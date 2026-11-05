Ισημερινός: Γιος πρώην προέδρου συλλαμβάνεται για φερόμενη σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών

Στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται η σύλληψη του Χακόμπο Μπουκαράμ Πούλι, γιου του πρώην προέδρου του Ισημερινού Αμπνταλά Μπουκαράμ.

Ο Μπουκαράμ Πούλι συνελήφθη στη Γουαγιακίλ, στο πλαίσιο μίας ευρείας, κοινής επιχείρησης των τοπικών αρχών και της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα στην ίδια πόλη και άλλα δύο στον Παναμά, με τον υπουργό Εσωτερικών, Τζον Ρέιμπεργκ, να ανακοινώνει μέσω της πλατφόρμας X ότι και για τους πέντε εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Interpol.

Οι συλληφθέντες έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμοδίων αρχών προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες απέλασής τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην προέδρου Μπουκαράμ, ο οποίος με ανάρτησή του έκανε λόγο για πολιτικό «μίσος» πίσω από τη σύλληψη του γιου του.

Ωστόσο, η οικογένεια κουβαλά ήδη βαρύ ιστορικό με τις αρχές, καθώς από το 2022 η Ουάσιγκτον τους έχει απαγορεύσει την είσοδο στο αμερικανικό έδαφος λόγω εμπλοκής σε υποθέσεις εκτεταμένης διαφθοράς.

Παράλληλα, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, πατέρας και γιος καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη του Ισημερινού για την παράνομη πώληση διαγνωστικών τεστ COVID-19.