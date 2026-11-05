Βατικανό: Ο Μπομπ Ντίλαν έγινε δεκτός από τον Πάπα
Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ιταλία, ο 85χρονος κορυφαίος Αμερικανός τραγουδοποιός Μπομπ Ντίλαν έγινε δεκτός στο Βατικανό από τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄.
Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνάντησής τους, ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας καλλιτέχνης προσέφερε στον ποντίφικα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Chronicles – Volume One». Με τη σειρά του, ο 71χρονος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας —ο οποίος αποτελεί τον πρώτο Αμερικανό πάπα στην ιστορία— του χάρισε ένα παραδοσιακό ροζάριο.
Η ακρόαση αυτή κρύβει βαθύ συμβολισμό, καθώς οι δύο άνδρες μοιράζονται κοινές και ισχυρές αντιπολεμικές πεποιθήσεις. Μάλιστα, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ είχε επιλέξει να προλογίσει το βιβλίο του για την ειρήνη, «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift», δανειζόμενος στίχους από το αντιπολεμικό κομμάτι «Go Away you Bomb» που έγραψε ο Ντίλαν το 1963. Οι ειρηνιστικές τοποθετήσεις του ποντίφικα αναφορικά με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο στόχαστρο έντονης κριτικής από πολιτικές φιγούρες, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «άσχετο» με την εξωτερική πολιτική.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπομπ Ντίλαν συναντά έναν προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς το 1997 είχε τραγουδήσει στην Μπολόνια ενώπιον του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄. Όπως αναφέρει το Vatican News, η φετινή τους συνάντηση επιβεβαιώνει τη διαχρονική γέφυρα επικοινωνίας που επιδιώκει το Βατικανό με τις τέχνες και τα μηνύματα της παγκόσμιας ειρήνης.
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