Ανακλήθηκε η έξωση ηλικιωμένης
Κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία
Μετά το τεράστιο κύμα οργής που προκάλεσε η έξωση της ηλικιωμένης στην Ισπανία, η γυναίκα επιστρέφει τελικά στο σπίτι που έζησε, για 70 χρόνια.
Κινητοποιήσεις για το θέμα της στέγης είχαμε και στη Βαρκελώνη. Ενώ, πριν από λίγο, η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα για παράταση της προστασίας από τις εξώσεις έως το 2030.
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