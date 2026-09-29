Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία- Πατέρας παρασύρθηκε κατά λάθος από την κόρη του
Τραγική κατάληξη είχε ένα μάθημα οδήγησης στο Γουόρεν του Μίσιγκαν, όταν ένας 62χρονος πατέρας παρασύρθηκε κατά λάθος από την 18χρονη κόρη του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας μάθαινε στην κόρη του πώς να κάνει παράλληλο παρκάρισμα.
Η νεαρή βρισκόταν στο τιμόνι ενός ι.χ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο χτύπησε τον 62χρονο και τον παρέσυρε για μικρή απόσταση.
Η 18χρονη σταμάτησε το όχημα και παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι δεν προκύπτει εμπλοκή αλκοόλ ή ναρκωτικών.
Η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της 18χρονης, συνεργάζεται με τις αρχές. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας φαίνεται να συμφωνούν με την περιγραφή που έδωσε η νεαρή για το περιστατικό.
Η μονάδα ανακατασκευής τροχαίων της αστυνομίας αναζητά τυχόν αυτόπτες μάρτυρες ή άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.
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