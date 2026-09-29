Χωρίς smartphone και Ίντερνετ ο πρίγκιπας Τζορτζ

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Λούις κάθονται πίσω από τον πρίγκιπα Έντουαρντ (Δούκα του Εδιμβούργου)

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Λούις κάθονται πίσω από τον πρίγκιπα Έντουαρντ (Δούκα του Εδιμβούργου) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Manish Swarup

Ο πρίγκιπας Τζορτζ παίρνει μια πρώτη γεύση για το πώς είναι να φοιτάς σε οικοτροφείο.

Ο πρίγκιπας στερείται μία από τις πιο διαδεδομένες συνήθειες των παιδιών της ηλικίας του: την πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Ειδικότερα, ο 13χρονος πρίγκιπας ξεκίνησε στις αρχές του μήνα να φοιτά στο φημισμένο Κολέγιο Ίτον, από το οποίο έχει αποφοιτήσει ο πατέρας και ο θείος του. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό ίδρυμα ακολουθεί έναν ασυνήθιστο κανόνα για τα σημερινά δεδομένα: Απαγορεύει την πρόσβαση σε smartphone και Ίντερνετ.

Οι κανόνες τους ιδρύματος επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν μόνο απλά κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, απποκλειστικά για κλήσεις και μηνύματα.