Νεκρός 40χρονος διευθυντής των New York Times

Νεκρός από πυροβολισμούς των πεθερικών του έπεσε ο 40χρονος Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, διευθυντής στο τμήμα ηλεκτρονικών παιχνιδιών των New York Times. Ο 77χρονος Σόουγιονγκ Ζανγκ και η συνομήλικη σύζυγός του, Σίλι Τσεν, συνελήφθησαν για τη δολοφονία του σε χώρο στάθμευσης στην Ντάμπλιν, δυτικά του Σαν Φρανσίσκο, το απόγευμα του Σαββάτου.

Τον πυροβόλησαν ο ένας μετά τον άλλο

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δύο ηλικιωμένοι πυροβόλησαν τον ΜακΚίνσεϊ «ο ένας μετά τον άλλο».

«Είδα τον άνδρα να πέφτει στο έδαφος: είχε αίματα στο κεφάλι και στο στήθος», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε το ζευγάρι να περπατά μαζί και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο των πυροβολισμών.

Οι δύο 77χρονοι δεν έφυγαν από την περιοχή. Σε βάρος τους, μεταξύ άλλων, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Εξετάζουν αν το κίνητρο ήταν η εκδίκηση

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν αν τα πεθερικά του ΜακΚίνσεϊ τον σκότωσαν για να εκδικηθούν την κακοποίηση της κόρης τους και του εγγονού τους.

Σε βάρος του 40χρονου είχαν γίνει στο παρελθόν καταγγελίες για κακοποίηση παιδιού, αλλά και αναφορές για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του, Κάντις Τζανγκ.

Η ίδια είχε καταγγείλει ότι ο ΜακΚίνσεϊ χτύπησε το παιδί τους και της προκάλεσε μώλωπα στο χέρι κατά τη διάρκεια έντονου καβγά.

Οι καταγγελίες και η δικαστική διαμάχη

Δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η New York Post αναφέρουν ότι ο ΜακΚίνσεϊ κατηγορήθηκε το 2025 για δύο πλημμελήματα κακοποίησης παιδιού.

Τότε, η σύζυγός του είχε καλέσει την αστυνομία και είχε καταγγείλει ότι ο ΜακΚίνσεϊ χτύπησε τον εξάχρονο γιο τους στο πρόσωπο. Είχε αναφέρει ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το 2018, κατά το οποίο ο 40χρονος της προκάλεσε μώλωπα στο αριστερό χέρι.

Ο ΜακΚίνσεϊ είχε δηλώσει αθώος και για τις δύο κατηγορίες. Αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή με τον όρο να παρακολουθήσει μαθήματα γονικής φροντίδας.

Τον Δεκέμβριο υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την Τζανγκ. Ακολούθησε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους.