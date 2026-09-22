Ενεργειακός συναγερμός στον ΟΗΕ- Πρωτοβουλίες Τραμπ

Το θέμα της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξίων στα μέτωπα Ρωσίας- Ουκρανίας και Μέσης Ανατολής, επισκιάζει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Ζελένσκι, προσπαθώντας να τον πείσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ είναι πολύ πιθανό να συναντηθεί και με τον Προέδρο του Ιράν, Πεζεσκιάν, που θα μιλήσει αύριο στον ΟΗΕ.