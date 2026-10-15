ΗΠΑ: Ελληνοαμερικανός 19 ετών σχεδίαζε μαζική ένοπλη επίθεση

Κατηγορίες για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας και παράνομη κατοχή όπλων αντιμετωπίζει ο 19χρονος Ελληνοαμερικανός που συνελήφθη την Κυριακή από τις αμερικανικές αρχές. Ο νεαρός από το Πάλαιταϊν του Ιλινόις φέρεται να σχεδίαζε μαζική ένοπλη επίθεση με στόχο ινδουιστικό χώρο λατρείας στα προάστια του Σικάγο. Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό ABC7 Chicago, οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του έπειτα από καταγγελία συναδέλφου του για απειλητικές δηλώσεις και μηνύματα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο κατηγορούμενος είχε συντάξει ένα οκτασέλιδο μανιφέστο, το οποίο περιλάμβανε ρατσιστικές εκφράσεις και απειλές, ενώ στοχοποιούσε ανθρώπους ινδικής καταγωγής. Οι εισαγγελείς κατέδειξαν ότι ο 19χρονος αυτοπροσδιοριζόταν ως οπαδός της ανωτερότητας της λευκής φυλής και νεοναζί, ενώ υποστήριζε ότι θα έκανε την επίθεση ακόμη και αν του κόστιζε τη ζωή. Ο νεαρός φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελληνοαμερικανός είχε επικοινωνήσει με συνάδελφό του στο εστιατόριο Taco Bell, στο Άρλινγκτον Χάιτς, στέλνοντάς του βίντεο με ένα τυφέκιο τύπου AR και μια φωτογραφία στην οποία φορούσε τακτικό γιλέκο μάχης. Ο δεύτερος επικοινώνησε αμέσως με τις τοπικές αρχές, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Στα δικαστικά έγγραφα αναγράφεται ότι ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να πυροβολήσει έναν άνδρα, αλλά το όπλο του παρουσίασε δυσλειτουργία.

Η αστυνομία διερευνά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει ακόμη όλες τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες.

Ινδουιστικός ναός ως πιθανός στόχος

Η αστυνομία του Πάλαιταϊν ανακοίνωσε ότι εκτιμούν πως πιθανός στόχος του ήταν ένας ινδουιστικός ναός στην Αουρόρα του Ιλινόις. Στην κατοχή του νεαρού νεοναζί βρέθηκαν ένα τυφέκιο τύπου AR, περίπου 300 φυσίγγια και τακτικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με καταγγελίες, θα επιχειρούσε να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από μειονοτικές κοινότητες. Η αστυνομία της Αουρόρα ενημερώθηκε για την ενδεχόμενη απειλή, όμως οι έρευνες συνεχίζονται, ώστε να διευκρινιστει εάν όντως ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Η αντίδραση του Αμερικανικού Υπουργείου

Ο Τζον Κοέν, πρώην αξιωματούχος αρμόδιος για θέματα πληροφοριών στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των τοπικών αρχών ενδέχεται να απέτρεψε μια μαζική ένοπλη επίθεση: «Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι, αν δεν υπήρχε η άμεση κινητοποίηση και η ερευνητική δράση των τοπικών αστυνομικών αρχών, θα είχαμε πιθανότατα ακόμη μία μαζική ένοπλη επίθεση σε αυτή τη χώρα».

Ο Ελληνοαρμερικανός εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη και παραμένει υπό κράτηση έως την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.