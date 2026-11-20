Το λεωφορείο τυλίχτηκε στην φωτιά και δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Το λεωφορείο τυλίχτηκε στην φωτιά και δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους huidrom athouba @HuidromAthouba

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 27 ακόμη τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο με επιβάτες συγκρούστηκε με βυτιοφόρο υγραερίου στο Πακιστάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Μπαλουχιστάν του νοτιοδυτικού Πακιστάν, στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο Μακράν.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά που τύλιξε και τα δύο οχήματα στις φλόγες, εγκλωβίζοντας τους επιβάτες. Ανάμεσα στους 10 νεκρούς βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, ενώ αρκετοί από τους 27 τραυματίες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε νοσοκομείο του Πολεμικού Ναυτικού του Πακιστάν στην Ορμάρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Dawn.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες, με τις πρώτες μαρτυρίες και αναφορές να κάνουν λόγο είτε για επικίνδυνη προσπέραση και απώλεια ελέγχου του λεωφορείου είτε για κίνηση του βυτιοφόρου στο αντίθετο ρεύμα.