Πολωνία: Απεβίωσε στο νοσοκομείο ο δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία

Πέθανε στο νοσοκομείο ο ένοπλος νεαρός που το περασμένο Σάββατο αφαίρεσε τη ζωή έξι ανθρώπων στο κέντρο της Κρακοβίας, σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Σας πληροφορούμε ότι ο δράστης των τραγικών γεγονότων απεβίωσε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία της περιφέρειας στην οποία ανήκει η Κρακοβία, τουριστική βιτρίνα της Πολωνίας.

Ο Μιχάλ Ο., όπως αναφέρεται από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, είναι ύποπτος ότι σκότωσε συνολικά εννέα ανθρώπους, μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων των γονιών του και της αδελφής του, που βρέθηκαν να κείτονται με τραύματα από σφαίρες μέσα στην κατοικία τους, δύο ώρες δρόμο από τον τόπο του μακελείου.

Με στρατιωτική στολή, μάσκα και κράνος και οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο τουφέκι, είχε ανοίξει πυρ από το αυτοκίνητό του εναντίον περαστικών κοντά στην πλατεία της αγοράς της παλιάς πόλης της Κρακοβίας, όπου κυκλοφορούν συνήθως πολλοί τουρίστες.

Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας Βρετανός και μία Αυστριακή, βρήκαν το θάνατο. Δεκαπέντε άλλοι, μεταξύ των οποίων πέντε με ξένη υπηκοότητα (βρετανική, πορτογαλική, ρωσική, γερμανική και αυστριακή), τραυματίσθηκαν.

Η αστυνομία επενέβη μέσα σε διάστημα μερικών λεπτών. Άρχισε τότε μια καταδίωξη του δράστη, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι ενός μαύρου Subaru, από πλήρωμα της τοπικής αστυνομίας.

Σε μια διασταύρωση, ο δράστης έπεσε πάνω σ’ ένα σταματημένο όχημα. Βγήκε από το αυτοκίνητό του και αντάλλαξε πυρά με δύο αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, ο δράστης είχε «γοητευθεί από ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», όμως οι ερευνητές εκτιμούν ότι μακροχρόνιες έρευνες θα είναι απαραίτητες για να γίνουν κατανοητά τα κίνητρά του. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για ενέργεια «τρομοκρατικού χαρακτήρα».