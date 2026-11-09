HΠΑ: Πιανίστας κρουαζιερόπλοιου διασώθηκε μετά από 9 ώρες στη θάλασσα

Ένας 37χρονος πιανίστας κρουαζιερόπλοιου σώθηκε από δύο ψαράδες αφού παρέμεινε για εννέα ολόκληρες ώρες στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τις ακτές της Καλιφόρνιας, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το CBS News, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα από το “Ovation of the Seas“, ένα πλοίο της Royal Caribbean που είχε προορισμό το Μεξικό.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακτοφυλακή, ο ναυαγός –του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί– μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι διασώστες του, Γκραντ Γκάρετ και Σον Νόρτον, επέστρεφαν από ψάρεμα κοντά στο νησί Σάντα Καταλίνα του Λος Άντζελες όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του στην ανοιχτή θάλασσα. «Σκέφτηκα ότι πρόκειται για άνθρωπο και αποφασίσαμε να σταματήσουμε το σκάφος», δήλωσε ο Γκάρετ στο CBS. Από την πλευρά του, ο Νόρτον περιέγραψε τη στιγμή της διάσωσης αναφέροντας ότι τον τράβηξαν μαζί έξω από το νερό ενώ εκείνος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Το μόνο που κατάφερε να τους πει ήταν: «Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πέθαινα».

Όπως εκτίμησε ο Νόρτον, ο πιανίστας κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή για τόσες ώρες επειδή η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν ασυνήθιστα ήπια, γεγονός που οφείλεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη.